Ипотека в Украине: Шмыгаль сообщил прекрасную новость

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль порадовал украинских граждан новой приятной новостью. Он отметил, что целью его команды является снижение ставки по ипотеке в Украине до 5 — 7%. Стоит обратить внимание на то, что сейчас же самая доступная ипотека в Украине предусматривает ставку 17 — 18%. Об этом глава правительства рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% — это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Кроме того, он добавил, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

"Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является определенным залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем", — отметил глава Кабмина.

Стоит обратить внимание на то, что еще в мае глава государства Владимир Зеленский официально сообщил, что власти пытаются "дожать" банковскую систему, чтобы запустить кредитование бизнеса под низкие проценты.

"Уже год я борюсь, это уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была под 10%. В ближайшее время впервые в Украине будет ипотека для каждого под 10%", — заявил президент страны.

Недавно также правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020. Это — самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины. Недавно "Укргазбанк" объявил о запуске ипотеки для украинцев под 8,8% годовых — новая программа доступна для жителей Харькова.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, нельзя не обратить внимание на то, что мировой кризис, который спровоцировала пандемия коронавируса, нанес сокрушительный удар по украинской экономике. Так, недавно стало известно, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз курса гривны к доллару на период до 2025 года. Отмечается, что на 2020 год МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар. Что важно понимать, значительное ухудшение прогноза относительно курса гривны к доллару зафиксировали в данных меморандума Украины с МВФ.