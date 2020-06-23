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США экстренно перебрасывают в Польшу 2 тысячи военных и десятки F-16 - что происходит

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США экстренно перебрасывают в Польшу 2 тысячи военных и десятки F-16 - что происходит Фото: pixabay.com

Министерство обороны США приняло решение перебросить в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих. По предварительным данным, 24 июня польский лидер Анджей Дуда и глава Белого дома Дональд Трамп подтвердят в Вашингтоне принципы, по которым будет усилено присутствие США в Польше. О таком радикальном увеличении военного контингента сообщает Dziennik Gazeta Prawna, передает ONLINE.UA.

В Пентагоне предполагают, что в Польшу переведут командование V корпусом армии США из Кентукки. Также в Польшу перекинут около 30 американских истребителей F-16, которые сейчас размещены в Германии.

"Кроме того, на встрече будет подписано соглашение Defence Cooperation Act, регулирующее правила, по которым американцы будут работать в Польше. Для этого Польши будет передано пять транспортных самолетов C— 130 Hercules", — говорится в сообщении издания.

Кроме того, отмечается, что вскоре польские власти заявят о намерении купить в США боевые вертолеты. По предварительным данным, это будут AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper. Что важно понимать, сейчас в Польше размещены около 4500 американских военных. Недавно польская и американская стороны определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше.

Стоит также напомнить о том, что глава Белого дома Дональд Трамп захотел отомстить лидеру ФРГ Ангеле Меркель за поддержку российского газопровода "Северный поток-2", через который Кремль планирует поставлять свой газ в Европу в обход Украины. Президент США подчеркнул, что будет блокировать строительство скандального газопровода. Кроме того, он будет давить не только на команду российского президента Владимира Путина, но и на команду Меркель. Американский лидер впервые подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, так как США не собираются защищать Берлин от России пока немецкие власти платят Москве миллиарда долларов за энергию. 

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп решил жестко отомстить Меркель. Он распорядился к сентябрю вывести из ФРГ 9500 американских солдат и офицеров.

Источник: ONLINE.UA
Теги: США, Польша, минобороны США, Пентагон, военные, Дональд Трамп, Анджей Дуда, F-16
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Обновлено:13:11, 23.06.2020

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