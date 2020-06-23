США экстренно перебрасывают в Польшу 2 тысячи военных и десятки F-16 - что происходит

Министерство обороны США приняло решение перебросить в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих. По предварительным данным, 24 июня польский лидер Анджей Дуда и глава Белого дома Дональд Трамп подтвердят в Вашингтоне принципы, по которым будет усилено присутствие США в Польше. О таком радикальном увеличении военного контингента сообщает Dziennik Gazeta Prawna, передает ONLINE.UA.
В Пентагоне предполагают, что в Польшу переведут командование V корпусом армии США из Кентукки. Также в Польшу перекинут около 30 американских истребителей
"Кроме того, на встрече будет подписано соглашение Defence Cooperation Act, регулирующее правила, по которым американцы будут работать в Польше. Для этого Польши будет передано пять транспортных самолетов C— 130 Hercules", — говорится в сообщении издания.
Кроме того, отмечается, что вскоре польские власти заявят о намерении купить в США боевые вертолеты. По предварительным данным, это будут
Стоит также напомнить о том, что глава Белого дома Дональд Трамп захотел отомстить лидеру ФРГ Ангеле Меркель за поддержку российского газопровода "Северный
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп решил жестко отомстить Меркель. Он распорядился к сентябрю вывести из ФРГ 9500 американских солдат и офицеров.