Бой Усика против Джошуа - стала известна ориентировочная дата

Пандемия
По словам промоутера Эдди Хирна, поединок можно будет организовать весной 2021 года. Для Джошуа встреча с Усиком стала необходимостью, поскольку украинец претендует на чемпионство WBO, которым тот владеет.
"У каждого чемпиона есть обязательные претенденты. У Энтони Джошуа их два: Кубрат Пулев, с которым он будет драться в следующем бою, а также Александр Усик", — пояснил Хірн.
Менеджер заметил, бой с Усиком стал проблемной темой.
"Он должен получить шанс побороться за титул чемпиона мира. Возможно, Джошуа сразится с ним весной", – добавил он.
Поводом для бурного обсуждения предполагаемого боя Усик — Джошуа стало заявление промоутера Боба Арума, который возглавляет Top Rank. Согласно его словам, украинец должен провести бой против Диллиана Уайта и разыграть право на бой с победителем пары Энтони Джошуа — Тайсон Фьюри.
В то же время менеджмент украинского бойца жестко ответил Арум. Промоутер Александр Красюк отметил, Усику не нужно выходить на ринг против Уайта.
Напомним, бои Усика, запланированные на май, сорвались из-за пандемии
Как сообщал ONLINE.UA, менеджмент украинского боксера Александра Усика и британца Дерека Чисоры работают над организацией нового боя после карантина, однако это требует усилий и времени.
По словам промоутера украинца Александра Красюка, сейчас они пытаются подобрать место для поединка, однако вероятных локаций — очень много.