Бой Усика против Джошуа - стала известна ориентировочная дата

Пандемия COVID-19 нарушила планы украинского боксера Александра Усика относительно боев. Только недавно промоутеры назвали ориентировочный период его встречи с Энтони Джошуа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Boxing News 24.

По словам промоутера Эдди Хирна, поединок можно будет организовать весной 2021 года. Для Джошуа встреча с Усиком стала необходимостью, поскольку украинец претендует на чемпионство WBO, которым тот владеет.

"У каждого чемпиона есть обязательные претенденты. У Энтони Джошуа их два: Кубрат Пулев, с которым он будет драться в следующем бою, а также Александр Усик", — пояснил Хірн.

Менеджер заметил, бой с Усиком стал проблемной темой.

"Он должен получить шанс побороться за титул чемпиона мира. Возможно, Джошуа сразится с ним весной", – добавил он.

Поводом для бурного обсуждения предполагаемого боя Усик — Джошуа стало заявление промоутера Боба Арума, который возглавляет Top Rank. Согласно его словам, украинец должен провести бой против Диллиана Уайта и разыграть право на бой с победителем пары Энтони Джошуа — Тайсон Фьюри.

В то же время менеджмент украинского бойца жестко ответил Арум. Промоутер Александр Красюк отметил, Усику не нужно выходить на ринг против Уайта.

Напомним, бои Усика, запланированные на май, сорвались из-за пандемии COVID-19 . Такая же судьба постигла бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса.

Как сообщал ONLINE.UA, менеджмент украинского боксера Александра Усика и британца Дерека Чисоры работают над организацией нового боя после карантина, однако это требует усилий и времени.

По словам промоутера украинца Александра Красюка, сейчас они пытаются подобрать место для поединка, однако вероятных локаций — очень много.