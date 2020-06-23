Утащили с собой подарки - Путин шокировал мир новым бесстыдным заявлением

Глава РФ Владимир Путин ежедневно шокирует международное сообщество неоднозначными скандальными заявлениями — на этот раз глава Кремля начал публично жаловаться, что бывшие республики СССР, став независимыми, забрали "подарки русского народа" в виде земель, однако его представитель Дмитрий Песков почему-то продолжает отрицать территориальные претензии РФ. Путин сначала вспомнил о том, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура этого не была регламентирована. Об этом президент РФ рассказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", передает ONLINE.UA.

"Возникает вопрос: [как быть], если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой "багаж" огромное количество российских земель, традиционные российские исторические территории, а потом вдруг решила выйти из состава Союза. Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тянула бы с собой "подарки" от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано", — посетовал Владимир Путин.

После этого неоднозначного заявления первым с комментарием выступил постоянный представитель Кремля Дмитрий Песков, который начал опровергать слова президента РФ.

"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям... Он (Путин) говорил не о подарках. Он говорил о ранее допущенных ошибках в Конституции, которые не предусматривали целого ряда ситуаций, целого ряда развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства. Президент ничего не говорил о том, остались или не остались [в РФ территориальные претензии к бывшим республикам СССР]. Он говорил именно о просчетах в конституции, предыдущих", — сказал пресс-секретарь Путина.

Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что глава Кремля говорил о том, что поправки в Конституцию Российской Федерации сейчас нужны, в том числе, для того, чтобы не повторять ошибок Конституции СССР, — ведь журналист говорил об ошибках, которые ранее были допущены. Что интересно, Песков не захотел конкретизировать, о подарках каким странам говорил Путин: "Я оставляю это без комментариев".

По словам представителя Кремля, фраза главы РФ не говорит о том, что какие-то территории могут выйти из состава современной России: "Нет, абсолютно нет". Он уверяет, что поправка, запрещающая отчуждения российских территорий, — это шаг для того, чтобы исключить из нынешней конституции системные просчеты предыдущих редакций.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что считает переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным очень запутанной и сложной работой.