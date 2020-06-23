Это подарок Кремлю - в США выступили с сокрушительной критикой против Трампа

Недавно президент Дональд Трамп распорядился частично вывести силы США из Германии. Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес раскритиковал решение. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на dpa.

По его словам, такой шаг по меньшей мере "подарок Кремлю" со стороны Вашингтона. Российская сторона не отличилась хоть каким-то улучшением своего поведения, однако это не повлияло на частичный вывод войск.

Екскомандувач подчеркнул, что считает решение Трампа направленным исключительно внутрь США перед выборами в ноябре.

"Очевидно, что это — не результат стратегического анализа, а стопроцентный политический расчет, вероятно, ориентирован на некоторых американских избирателей", — пояснил Ходжес, пока эксперт вашингтонского аналитического центра Center for European Policy Analysis.

Он утверждает, американский контингент в Европе в целом служит прежде всего для защиты интересов США. Решение Белого дома станет ослаблением НАТО.

"Я слышал мнение, что такой шаг должен стать своеобразным наказанием для Германии. К сожалению, это свидетельствует о полном непонимании — как президентом США, так и бывшим послом США в Берлине Ричардом Гренеллом — причин того, почему мы дислокуємо в Германии наших военнослужащих... Они там не для того, чтобы защищать Германию, они там для нас", — добавил Ходжес.

Также бывший командующий отметил, Вашингтону не следует быть столь критичным в отношении немецкого союзника. Сейчас Вашингтон позволяет себе больше критики в адрес именно Берлина, чем Пхеньяна или Москвы.

Как сообщал ONLINE.UA, Трамп впервые подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, поскольку США не собираются защищать Берлин от России пока немецкая власть платит Москве миллиарды долларов за энергию. С таким заявлением Трамп выступил на своем первом политическом митинге с момента начала пандемии коронавирус в США.