Волна начинает расти - в Кабмине срочно предупредили украинцев

Карантин в Украине ослабить невозможно из-за второй волны
По словам главы правительства, наказания предусмотрены для граждан и учреждений, которые не придерживаются правил.
"В связи с тем, что волна начинает расти, ради спасения общества, жизней и здоровья украинцев должны прибегнуть к очередным довольно жестких мер и введения штрафов от понедельника. Национальная полиция и Нацслужба защиты прав потребителя будет применять (штрафы — ред.) к тем учреждениям, организациям, заведениям, которые допускают наличие людей без масок, без социальной дистанции, без дезинфекции. То есть, будет штрафоваться и заведение, в котором такие люди находятся, и непосредственно люди, которые находятся без масок", — пояснил Шмыгаль.
Он отметил, что летом жарко, чиновники понимают невозможность постоянного использования масок. Поэтому одевать его необходимо обязательно в помещениях, улица может стать исключением, если нет скопления людей.
Напомним, карантин продолжается в Украине с середины марта. Его начали ослаблять в мае, спустя примерно два месяца.
Уже в июне количество новых суточных случаев
По состоянию на утро 23 июня по всей Украине подтвердили 38 074 случаи
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