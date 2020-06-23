Волна начинает расти - в Кабмине срочно предупредили украинцев

Карантин в Украине ослабить невозможно из-за второй волны COVID-19 . На фоне новой вспышки премьер-министр Денис Шмигаль напомнил о суровые штрафы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление на телевидении.

По словам главы правительства, наказания предусмотрены для граждан и учреждений, которые не придерживаются правил.

"В связи с тем, что волна начинает расти, ради спасения общества, жизней и здоровья украинцев должны прибегнуть к очередным довольно жестких мер и введения штрафов от понедельника. Национальная полиция и Нацслужба защиты прав потребителя будет применять (штрафы — ред.) к тем учреждениям, организациям, заведениям, которые допускают наличие людей без масок, без социальной дистанции, без дезинфекции. То есть, будет штрафоваться и заведение, в котором такие люди находятся, и непосредственно люди, которые находятся без масок", — пояснил Шмыгаль.

Он отметил, что летом жарко, чиновники понимают невозможность постоянного использования масок. Поэтому одевать его необходимо обязательно в помещениях, улица может стать исключением, если нет скопления людей.

Напомним, карантин продолжается в Украине с середины марта. Его начали ослаблять в мае, спустя примерно два месяца.

Уже в июне количество новых суточных случаев COVID-19 увеличилось минимум в два раза от предыдущих значений. На фоне этого нового вспышки во многих областях не смогли ослабить карантинные ограничения.

По состоянию на утро 23 июня по всей Украине подтвердили 38 074 случаи COVID-19 .