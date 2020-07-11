Google запустила новую социальную сеть Keen - интересные подробности

Недавно стало известно, что всемирно известная корпорация Google без особого афиширования запустила новый сервис — социальную сеть под названием Keen. Стоит обратить внимание на то, что по сути это аналог социального сервиса Pinterest, только с подключением искусственного интеллекта. О старте работы новой социальной сети от Google стало известно из официального блога компании. Известно, что разработкой и дизайном сервиса Keen занималась команда специалистов под названием Area 120 — это внутренний инкубатор Google, который создает экспериментальные приложения и сервисы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт компании.

"Механизм машинного обучения для Keen был разработан и интегрирован в сервис с помощью команды специалистов PAIR (People + AI Research). В PAIR разработчики реализуют инициативы Google по организации совместной работы пользователей с ИИ в максимальным количестве отраслей и сфер применения. Таким образом, в социальной сети Keen именно искусственный интеллект ищет для пользователя интересный контент на основе заранее выбранной человеком определенной тематики и пожеланий. Разработчики нового экспериментального сервиса объяснили, что так Google стремится создать альтернативу "бездумному" просмотру онлайн-каналов и предоставлять пользователю только нужную ему информацию" , — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что для регистрации в сервисе Keen пользователю нужен аккаунт Google. Кроме того, команда Area 120 опубликовала в магазине Google Play мобильное приложение Keen для Android. Что важно понимать, это экспериментальное дополнение, которое упрощает использование онлайн-портала Keen на смартфоне, а не полноценное приложение для этого сервиса.

Напомним, несколько месяцев назад Facebook создала приложение Hobbi, который тоже сделано по типу Pinterest. Там можно хранить фотографии и видео и создавать коллекции по интересам — например, делить их на разделы, посвященные кулинарии, рукоделию, фитнесу и других занятий. Так же в Hobbi пользователь сможет отслеживать свой прогресс.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что основатель популярного мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров неожиданно для всех пригрозил корпорации Facebook судебным иском.