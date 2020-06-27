Эксперты назвали самый мощный суперкомпьютер в мире - его нужно увидеть

Наконец опубликована 55-я редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров мира TOP500. Стоит обратить внимание на то, что впервые лидером оказался суперкомпьютер Fugaku из Японии. Он был разработан исследовательским институтом RIKEN и компанией Fujitsu. Что интересно, последний раз рейтинг возглавляло японский устройство еще девять лет назад. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные, обнародованные на официальном сайте рейтинга.

"Суперкомпьютер располагается в городе Кобе на западе Японии. Вычислительная машина обошла соперников в четырех из шести основных параметров. Среди них оказалась и скорость вычислений. Fugaku выполняет более 400 квадриллионов операций с плавающей десятичной точкой в секунду. Этот показатель почти в три раза превышает возможности американского суперкомпьютера, который первенствовал в предыдущем рейтинге", — говорится в сообщении.

Кроме того, Fugaku признан экспертами лучшим в производительности компьютерных вычислений для промышленного применения, приложений искусственного интеллекта и анализа «больших данных».

Напомним, что Top500 — проект по составлению рейтинга и описаний 500 самых мощных общественно известных вычислительных систем мира. Проект стартовал в 1993 году — он публикует актуальный перечень суперкомпьютеров дважды в год (в июне и в ноябре). Главная цель проекта — обеспечение надежной основы для выявления и отслеживания тенденций в области высокопроизводительных вычислений. Основой для рейтинга являются результаты выполнения испытания LINPACK (HPL), решающего большие плотные СЛАУ. С июня 2018 лидером рейтинга был американский суперкомпьютер Summit. Стоит обратить внимание на то, что суперкомпьютеры коммерческого и секретного назначения могут отсутствовать в рейтинге top500, так как участие в рейтинге top500 является добровольным.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно известный изобретатель из США Джей Дошер создал Raspberry Pi Recovery Kit — кастомизированный компьютер на случай конца света.