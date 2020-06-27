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NASA показало заход Солнца на других планетах - уникальное видео

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NASA показало заход Солнца на других планетах - уникальное видео Фото: pixabay.com

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ежедневно удивляет мир невероятными фото и видеоматериалы, которые не оставляют равнодушными ни одного человека, который их увидит. На этот раз пресс-служба NASA опубликовала компьютерную симуляцию захода Солнца на других планетах. Ролик обнародовали на официальном YouTube-канале ведомства — видео уже собрало более 80 тыс просмотров, сообщает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что симуляцию создал сотрудник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джеронимо Виллануев. Ученый работает в полетном центре Goddard от NASA в Мэриленде. При разработке программы для возможной миссии на Уран специалист продемонстрировал этот процесс на разных планетах.
 
Что интересно, недавно главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев сообщил о том, что на поверхности Солнца ученые зафиксировали самую мощную за последние 3 года вспышку. Ее заметила орбитальная обсерватория SDO. По мнению ученого, вспышка указывает на то, что светило "вышло из спячки". Астрономические наблюдения показывают, что у Солнца есть определенные циклы, продолжительность которых составляет примерно 11 лет. 
 
Как известно, NASA — это агентство правительства США, основанное в 1958 году для исследований в области аэронавтики и космических полетов. Штаб-квартира NASA расположена в Вашингтоне; основная площадка — на мысе Канаверал в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Первая космическая программа NASA началась с запуска космического аппарата «Пионер» в 1958-м, который собирал информацию для дальнейших пилотируемых полетов, самым известным из которых стал полет на Луну «Аполлона-11» 16-24 июля 1969.
 
 
Источник: ONLINE.UA
Теги: Солнце, захід сонця, NASA, видео, земля, уран, Марс, Венера, космос, наука, спостереження, звезды
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