Я пишу быстро - Джордж Мартин порадовал фанатов насчет последней книги Игры престолов

Сериал "Игра престолов" завершился раньше, чем была дописана его книжная основа за авторством Джорджа Мартина. Сейчас писатель поделился некоторыми деталями этого процесса. Об этом сообщает ONLINE.UA с ссылкой на его блог.

По словам Мартина, он не сможет выполнить свое предыдущее обещание — завершить финальную книгу серии

"Песнь льда и пламени" до конца года. В то же время он заверил фанатов, что активно работает минимум по несколько часов ежедневно.

Ранее писатель обещал закончить работу до фестиваля Worldcon. Мероприятия перешли в онлайн-формат через пандемию коронавирус.

"Сейчас я нахожусь в настоящий хижине высоко в горах. Я здоров, насколько может быть здоровым парень, которому 71 год. Но я был убит горем, когда узнал, что поездка отменилась. Но я не расстраиваюсь. Надеюсь, что в следующем году вирус отступит, а я успею дописать роман. Вчера я завершил новую главу, три дня назад еще одну, и еще одну на прошлой неделе. Да, я пишу быстро, но это не означает, что роман готов и я выпущу его завтра. Впереди еще долгий путь", — пояснил Мартин.

Он добавил, что не планирует заниматься любыми посторонними проектами, пока не завершит последнюю книгу вселенной "Игры престолов".

Напомним, в 2019 году продюсеры планировали создать еще два сериала в этой вселенной. Они оба должны были стать приквелами к оригинальному проекту, но рассказывать разные истории. Впрочем, одну из разработок пришлось закрыть.

Как сообщал ONLINE.UA, Джордж Мартин выразил разочарование из-за отмены сериала "Долгая ночь".

Он отметил, что пилотную серию уже сняли в Северной Ирландии. Художник не считает, что существует связь между отменой "Долгой ночи" и подготовкой к созданию нового сериала в той же вселенной.