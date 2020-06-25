Срочные переговоры Путина и Макрона - в Киеве отреагировали

Лидеры Франции и Украины планируют обсудить ситуацию на Донбассе и в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, прежде всего Эммануэль Макрон и Владимир Путин будут обсуждать минский процесс. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление дипломата во время прессконференции.

По его словам, планы относительно переговоров связаны с тем, что обе страны принадлежат к "нормандского формата".

"Контекст классический — Франция является участницей нормандского формата. Поэтому разговоры будут вестись о том, как достигать положительных сдвигов в минском процессе и дойти до момента, когда саммит нормандской четверки станет возможным", — пояснил Кулеба.

Министр отметил, что украинская делегация во время последнего визита в Париж подчеркнула, что в Киеве заинтересованы в проведении очередного саммита и выполнении договоренностей.

"Нам надо двигаться вперед. Мы надеемся на конструктивную работу Франции относительно содействия тому, чтобы Российская Федерация также придерживалась конструктивной позиции в отношении завершения войны и деоккупации Донбасса", — подчеркнул он.

Напомним, последняя встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоялась во французской столице в декабре 2019 года. Это стала первая и по состоянию на июнь единственная личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Как сообщал ONLINE.UA, не так уж и много украинцев знают о том, что до аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе между Украиной и Россией действовали 453 двусторонние договоренности. Стоит обратить внимание на то, что по состоянию на сегодня таких соглашений и договоров осталось около 300 — это означает, что расторгнуть все договоренности наша страна не может. В чем же дело? Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар наконец озвучил ответ на этот болезненный вопрос.