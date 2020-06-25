Фьюри озвучил свой прогноз боя Усика и Джошуа - чего он ожидает

В будущем после отмены карантина украинский боксер Александр Усик должен выйти на ринг против Энтони Джошуа. Чемпион WBC Тайсон Фьюри назвал вероятного победителя боя. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на iFL TV.

Британский тяжеловес планирует дважды встретиться с Джошуа, который владеет титулами WBO, WBA, IBF. Эти бои предполагаются на 2021 год, однако Фьюри пока не уверен в возможностях их организовать. Он считает, его будущий соперник может проиграть несколько раз до того.

"Я никогда не был убежден, никогда-никогда не могу быть уверенным в том, что буду драться с Энтони Джошуа", – подчеркнул Тайсон.

Речь идет о двух следующие бои Джошуа, в который тот встретится против Кубрата Пулева и Александра Усика. В то же время Фьюри предположил поражение в реванше с американским боксером Деонтеем Уайлдером.

"Как я могу быть уверен, что он пройдет Пулева и Усика без поражений. Как я могу быть уверен, что розмажу Уайлдера? Он может разбомбить меня в первом раунде и все, до свидания", — добавил Тайсон.

Также чемпион WBC добавил, ненавидит обсуждать бои, которых фактически нет. Он не может сказать на 100%, что бой его с Джошуа состоится. Для этого им обоим необходимо перенести тяжелые два последующие поединки.

Напомним, профессиональный бокс сейчас парализован из-за пандемии коронавирус. Бойцы могут выходить на ринг и даже летать между странами, поскольку ограничения еще действующие. Считается, что первые бои могут состояться как минимум осенью.