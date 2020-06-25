Украина изменила правила работы КПВВ на Донбассе - как теперь будут пропускать граждан

Украинские власти упростили правила въезда на подконтрольные Украине территории из ОРДЛО и оккупированного Крыма. Украинцам отменили обязательную обсервацию и
"Предлагается возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу (то есть, это иностранцы или лица без гражданства) или контрольные пункты пропуска с временно оккупированными территориями в случае получения негативного результата тестирования на
COVID-19методом ПЦР", — пояснил глава Минздрава Украины Максим Степанов новые правила пересечения КПВВ.
Аналогичные правила будут действовать и для иностранцев при пересечении государственной границы Украины.
Напомним, на сегодняшний день через КПВВ на Донбассе и в Крыму пропускают граждан только при условии согласия въезжающим лицом пройти обязательную
Приоритет в пересечении КПВВ на время адаптивного карантина предоставляется гражданам, следующих из причин социально-гуманитарного характера при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые едут для прохождения ВНО. В то же время, граждане, пересекающие КПВВ с временно оккупированной территории Украины, проходят бесконтактный скрининг температуры тела и опросы по контакту с больными
Важно отметить, что через КПВВ "Станица Луганская" украинские пограничники беспрепятственно пропускают людей на оккупированную территорию и в обратном направлении, а боевики — только по спискам. Эти списки составляют на территории временно оккупированной Луганщины — чтобы попасть в эти списки, людям приходится звонить в так называемое "МИД "ЛНР", указывать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и цель пересечения линии разграничения. Уже зафксировано несколько случаев, когда боевики не пропускали людей из-за отсутствия в списках, которые используют оккупаты для верификации.
В так называемой "ДНР" ситуация хуже. Боевики до 22 июня полностью блокировали въезд и выезд из ОРДО, а несколько дней налаз открыть пункт пропуска "Еленовка". Оккупанты отметили, что сначала будут пропускать тех украинцев, которые будут включены в составленный "штабом" специальный список. После этого они определят категории людей, которые особо нуждаются в проезде. Сообщается, что "Еленовка" будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00, но вернуться с подконтрольной Украине территории в ОРДО жители смогут только по согласованию со "штабом" и при согласии соблюдать карантинные мероприятия.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 1 июня КПВВ на Донбассе перешли на новый режим работы по летнему графику. Правда, пока работыют не все пункты пропуска из-за пандемии коронавируса.