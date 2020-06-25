Украина изменила правила работы КПВВ на Донбассе - как теперь будут пропускать граждан

Украинские власти упростили правила въезда на подконтрольные Украине территории из ОРДЛО и оккупированного Крыма. Украинцам отменили обязательную обсервацию и 14-дневную самоизоляцию, которые ранее были условием для пересечения КПВВ. Но по новым правилам, для украинцев и иностранцев, въезжающих в Украину, теперь обязательно прохождение теста на коронавирусную болезнь методом ПЦР — он должен показать негативный результат. Соответствующее решение приняли за внеочередном заседании Кабмина 25 июня, сообщает ONLINE.UA.

"Предлагается возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу (то есть, это иностранцы или лица без гражданства) или контрольные пункты пропуска с временно оккупированными территориями в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР", — пояснил глава Минздрава Украины Максим Степанов новые правила пересечения КПВВ.

Аналогичные правила будут действовать и для иностранцев при пересечении государственной границы Украины.

Напомним, на сегодняшний день через КПВВ на Донбассе и в Крыму пропускают граждан только при условии согласия въезжающим лицом пройти обязательную 14-дневной самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома". Сейчас на границе с ОРДЛО работают три пункта пропуска — "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое". Пересечение через КПВВ "Станица Луганская" осуществляется в реверсном режиме: с 7.00 д 13.00 происходит пропуск граждан с временно оккупированной территории, с 13.00 до 18.00 — в направлении временно оккупированной территории. Режим работы КПВВ "Марьинка" — с 11:00 до 14:00.

Приоритет в пересечении КПВВ на время адаптивного карантина предоставляется гражданам, следующих из причин социально-гуманитарного характера при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые едут для прохождения ВНО. В то же время, граждане, пересекающие КПВВ с временно оккупированной территории Украины, проходят бесконтактный скрининг температуры тела и опросы по контакту с больными COVID-19 .

Важно отметить, что через КПВВ "Станица Луганская" украинские пограничники беспрепятственно пропускают людей на оккупированную территорию и в обратном направлении, а боевики — только по спискам. Эти списки составляют на территории временно оккупированной Луганщины — чтобы попасть в эти списки, людям приходится звонить в так называемое "МИД "ЛНР", указывать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и цель пересечения линии разграничения. Уже зафксировано несколько случаев, когда боевики не пропускали людей из-за отсутствия в списках, которые используют оккупаты для верификации.

В так называемой "ДНР" ситуация хуже. Боевики до 22 июня полностью блокировали въезд и выезд из ОРДО, а несколько дней налаз открыть пункт пропуска "Еленовка". Оккупанты отметили, что сначала будут пропускать тех украинцев, которые будут включены в составленный "штабом" специальный список. После этого они определят категории людей, которые особо нуждаются в проезде. Сообщается, что "Еленовка" будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00, но вернуться с подконтрольной Украине территории в ОРДО жители смогут только по согласованию со "штабом" и при согласии соблюдать карантинные мероприятия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 1 июня КПВВ на Донбассе перешли на новый режим работы по летнему графику. Правда, пока работыют не все пункты пропуска из-за пандемии коронавируса.