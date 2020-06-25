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Нежелание депутатов - Шмыгаль нашел объяснение промаху своего правительства

Политика | Читати новину українською
Нежелание депутатов - Шмыгаль нашел объяснение промаху своего правительства Денис Шмигаль (фото — kmu.gov.ua)

Недавно Верховная Рада не смогла поддержать новую программу действий правительства Дениса Шмыгаля. Премьер-министр выступил со своей версией этих событий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью изданию "Новое время".

По словам топпосадовця, парламентарии якобы не имели никаких вопросов непосредственно к пунктам программы. Нардепы просто не хотели предоставлять так называемый иммунитет отдельным министрам — правительство становится нетронутым на год в случае принятия документа.

"В нем прописаны все направления, куда мы движемся и чего хотим в перспективе 3 – 4 лет. Большинство вопросов и пожеланий депутатских комитетов к документу учтены. Поэтому у депутатов к программе как к документу вопросов нет", — добавил Шмыгаль.

Программа устраивала всех нардепов, как уверяет премьер, однако своими голосами его поддержали только 207.

"Основной вопрос, проговариваемый на фракции – это нежелание депутатов давать иммунитет отдельным министрам", — подчеркнул он.

В то же время глава правительства не пояснил, о ком именно идет речь.

Напомним, представители Кабмина выступали с программой действий дважды. Ни разу этот документ не утвержден в парламенте.

Ранее с соответствующим заявлением выступил спикер Дмитрий Разумков. Он пояснил, программы действий правительства "было много вопросов". Целый комплекс проблем возник на фоне распространения коронавирус COVID-19, что обусловило серьезные пробелы в первой версии документа. Всего 13 комитетов Рады не поддержали его.

Как сообщал ONLINE.UA, премьер Денис Шмигаль может уйти в отставку вместе с правительством, несмотря на летний иммунитет. Соответствующая договоренность существует на его уровне с украинским парламентом.

По словам народного депутата Александра Качуры, который входит во фракцию "Слуга народа", также договоренность касается задач Кабмина.

Источник: Новое Время Теги: програма дій уряду, полмтика, Кабмин, Верховная Рада, Денис Шмыгаль
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