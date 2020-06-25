Государственный долг Украины стремительно растет - впечатляющие цифры

В мае 2020 года государственный долг Украины вырос на 13 млрд гривен и достиг 82,12 млрд долларов. Всего за май расходы на погашение госдолга составили 43,2 млрд грн, на процентные выплаты по госдолгу – 12,7 млрд грн. На данный момент государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте достигает 2 209 460 млн грн, в валютном эквиваленте — 82,12 млрд долларов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минфина.
В ведомстве отметили, что активность инвесторов на внутреннем рынке капитала восстанавливается. В мае 2020 года Министерство финансов успешно провело все четыре запланированные аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых в госбюджет было привлечено 51,6 млрд гривен.
Также сообщается, что в мае Министерство финансов погасило второй выпуск облигаций внешней государственной ссуды под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $1 млрд. Кроме этого, прямой внешний долг за месяц снизился с 40,17 млрд долларов до 39,32 млрд долларов, а прямой внутренний долг увеличился с 851,58 млрд гривен до 889,85 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте увеличился с 31,57 млрд долларов до 33,07 млрд долларов).
Важно добавить, что по состоянию на 1 июня денег в казне Украины стало в два раза больше — остаток на сегодняшний день составляет почти 32,5 млрд гривен. В процентном соотношении рост остатков средств составил 84,3%. Это самый большой показатель с начала 2020 года. Важно добавить, что в апреле остаток средств на главном счете Украины был в три раза меньше — 10,517 млрд гривен. Впрочем, с начала 2020 года он не превышал 17,63 млрд грн.
Как известно, Украина уже около 1,8 миллиарда гривен из госбюджета Украины потратила для противостояния коронавирусу
Ранее ONLINE.UA сообщал, что внутренний долг Украины на сегодняшний день составляет 852 миллиарда гривен, а внешний — 1 триллион 83 миллиона гривен.