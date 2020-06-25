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Государственный долг Украины стремительно растет - впечатляющие цифры

Экономика | Читати новину українською
Государственный долг Украины стремительно растет - впечатляющие цифры Фото: flickr.com

В мае 2020 года государственный долг Украины вырос на 13 млрд гривен и достиг 82,12 млрд долларов. Всего за май расходы на погашение госдолга составили 43,2 млрд грн, на процентные выплаты по госдолгу – 12,7 млрд грн. На данный момент государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте достигает 2 209 460 млн грн, в валютном эквиваленте — 82,12 млрд долларов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В ведомстве отметили, что активность инвесторов на внутреннем рынке капитала восстанавливается. В мае 2020 года Министерство финансов успешно провело все четыре запланированные аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых в госбюджет было привлечено 51,6 млрд гривен.

Также сообщается, что в мае Министерство финансов погасило второй выпуск облигаций внешней государственной ссуды под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $1 млрд. Кроме этого, прямой внешний долг за месяц снизился с 40,17 млрд долларов до 39,32 млрд долларов, а прямой внутренний долг увеличился с 851,58 млрд гривен до 889,85 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте увеличился с 31,57 млрд долларов до 33,07 млрд долларов).

Важно добавить, что по состоянию на 1 июня денег в казне Украины стало в два раза больше — остаток на сегодняшний день составляет почти 32,5 млрд гривен. В процентном соотношении рост остатков средств составил 84,3%. Это самый большой показатель с начала 2020 года. Важно добавить, что в апреле остаток средств на главном счете Украины был в три раза меньше — 10,517 млрд гривен. Впрочем, с начала 2020 года он не превышал 17,63 млрд грн.

Как известно, Украина уже около 1,8 миллиарда гривен из госбюджета Украины потратила для противостояния коронавирусу COVID-19. Деньги были взяты из специального Фонда, созданного для борьбы с пандемией, размер которого составляет около 64,7 миллиарда гривен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что внутренний долг Украины на сегодняшний день составляет 852 миллиарда гривен, а внешний — 1 триллион 83 миллиона гривен.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, МВФ, Минфин, государственный долг, економіка
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