Я иду с вами - Зеленский дал неотложные поручения разведке

В четверг, 25 июня, состоялось первое совещание президента Украины Владимира Зеленского с новым комитетом разведки, который он утвердил 17 июня тайным указом. Президент дал неотложные поручения членам комитета и отметил, что готов идти с ними в разведку в условиях противодействия гибридным угрозам. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

В Офисе президента не раскрыли подробности и результаты совещания президента с комитетом разведки. Там лишь уточнили, что президент поставил приоритетные задачи, определил главные направления работы и пути усиления разведывательных возможностей государства в условиях противодействия гибридным угрозам. Зеленский отметил важность работы комитета по вопросам разведки для выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества.

"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 17 июня Зеленский ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и создал комитет по вопросам разведки при президенте. Как объяснили в Офисе, новый документ разработали и приняли "с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины и реализации положений статьи 20 Закона Украины "О национальной безопасности Украины", статей 7 и 24 Закона Украины "О разведывательных органах Украины" и согласно пунктов 1, 17 и 28 части первой статьи 106 Конституции Украины".

Перед этим, 5 июня 2020 года, неожиданно для всех уволил Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки Украины. Новым главой СВР станет Валерий Кондратюк.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский дал безотлагательное поручение разведке. Он попросил опережать потенциальные угрозы и сохранить международную поддержку Украины.