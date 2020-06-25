Россия устроила новую опасную провокацию - что происходит

Россия снова устроила новую опасную провокацию. На этот раз два российских противолодочных самолета Ил-38 направили в зону Аляски. Операция проходила ночью, но командованию воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) удалось идентифицировать военные воздушные средства РФ. На их перехват были направлены истребители F-22 при поддержке самолета-заправщика KC-135 Stratotanker Транспортного командования Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление командующего NORAD генерала Терренса О’Шонесси.

"Пятый раз за месяц NORAD продемонстрировало свою готовность и способность защищать родину, перехватив российские военные самолеты, вошедшие в нашу опознавательную зону ПВО Аляски", – отметил О’Шонесси.

Известно, что российские военные самолеты прошли в 50 милях (около 93 км) от острова Унимак вдоль Алеутских островов и находились в идентификационной зоне ПВО Аляски порядка четырех часов. И подобную провокацию Россия устроила уже в пятый раз за последний месяц.

Подобные провокации Россия устраивает и над Черным морем. Несколько дней назад два бомбардировщика Ту-22 в сопровождении двух истребителей Су-27 направили к границам Румынии, где находится воздушное пространство НАТО. В командовании НАТО экстренно отреагировали на наглые действия российской авиации. Сначала на перехват российских бомбардировщиков и истребителей подняли румынские МиГ-21 . Но так как боевые самолеты российских ВКС продолжали полет, то пришлось поднять в воздух истребители МиГ-29 ВВС Болгарии, а затем истребители TUAF F-16 турецких ВВС.

До этого российские фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-30 СМ были подняты в воздух для отработки ударов по кораблям противника в акватории морских полигонов в Балтике. На опасные действия ударной авиации России обратили внимание военные силы Бельгии, которые направили к российским границам самолет F-16 со своей базы в Прибалтике, но российские военные направили на их перехват самолеты прикрытия.