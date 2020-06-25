Какие регионы могут ослабить карантин - МОЗ раскрыло данные

Карантин в Украине уже длительное время не может ослабить примерно половина областей, причина — вторая волна эпидемии
В целом Киев и 12 областей не могут ослабить карантин, поскольку не соответствуют установленным критериям. Эти регионы кроме столицы:
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковска область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Черновицкая область.
Критерии, которые установили представители Кабмина вместе с экспертами, дают представление об эпидемической ситуации в отдельных районах страны. Эти критерии — загруженность коек в больницах (должно быть ниже 50%), тестирование на инфекцию (должно превышать 24 на 100 тысяч жителей), уровень обнаружения коронавирус (не более 11%, это соотношение новых случаев к общему количеству тестов), а также динамика увеличения (не должна превышать 10%, показатель более 8 случаев коронавирус на 100 тысяч жителей за 7 дней).
В случае ухудшения ситуации в наиболее проблемных областях даже могут усилить карантин. По состоянию на утро 25 июня в Украине подтвердили 40 008 диагнозов
Как сообщал ONLINE.UA, премьер Денис Шмигаль 25 июня выступил с предупреждающим заявлением. Во время внеочередного заседания правительства он напомнил украинцам о том, что в нашей стране за последние сутки зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом — 994 случаев