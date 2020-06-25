Какие регионы могут ослабить карантин - МОЗ раскрыло данные

Карантин в Украине уже длительное время не может ослабить примерно половина областей, причина — вторая волна эпидемии COVID-19 . По состоянию на 25 июня МОЗ обновило данные, по которым ситуация уже стала лучшей в нескольких регионах. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В целом Киев и 12 областей не могут ослабить карантин, поскольку не соответствуют установленным критериям. Эти регионы кроме столицы:

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковска область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область.

Критерии, которые установили представители Кабмина вместе с экспертами, дают представление об эпидемической ситуации в отдельных районах страны. Эти критерии — загруженность коек в больницах (должно быть ниже 50%), тестирование на инфекцию (должно превышать 24 на 100 тысяч жителей), уровень обнаружения коронавирус (не более 11%, это соотношение новых случаев к общему количеству тестов), а также динамика увеличения (не должна превышать 10%, показатель более 8 случаев коронавирус на 100 тысяч жителей за 7 дней).

В случае ухудшения ситуации в наиболее проблемных областях даже могут усилить карантин. По состоянию на утро 25 июня в Украине подтвердили 40 008 диагнозов COVID-19 .