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Какие регионы могут ослабить карантин - МОЗ раскрыло данные

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Какие регионы могут ослабить карантин - МОЗ раскрыло данные Карантин (фото — pexels.com)

Карантин в Украине уже длительное время не может ослабить примерно половина областей, причина — вторая волна эпидемии COVID-19. По состоянию на 25 июня МОЗ обновило данные, по которым ситуация уже стала лучшей в нескольких регионах. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В целом Киев и 12 областей не могут ослабить карантин, поскольку не соответствуют установленным критериям. Эти регионы кроме столицы:

  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковска область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Черновицкая область.

Критерии, которые установили представители Кабмина вместе с экспертами, дают представление об эпидемической ситуации в отдельных районах страны. Эти критерии — загруженность коек в больницах (должно быть ниже 50%), тестирование на инфекцию (должно превышать 24 на 100 тысяч жителей), уровень обнаружения коронавирус (не более 11%, это соотношение новых случаев к общему количеству тестов), а также динамика увеличения (не должна превышать 10%, показатель более 8 случаев коронавирус на 100 тысяч жителей за 7 дней).

В случае ухудшения ситуации в наиболее проблемных областях даже могут усилить карантин. По состоянию на утро 25 июня в Украине подтвердили 40 008 диагнозов COVID-19.

Как сообщал ONLINE.UA, премьер Денис Шмигаль 25 июня выступил с предупреждающим заявлением. Во время внеочередного заседания правительства он напомнил украинцам о том, что в нашей стране за последние сутки зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом — 994 случаев COVID-19. После этого премьер-министр констатировал, что Украина вошла в серьезную волну заболеваемости.

Источник: ONLINE.UA
Теги: карантин, Украина, ослабление, Минздрав, эпидемия, коронавірус
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Обновлено:14:11, 26.06.2020

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