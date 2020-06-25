Мы уверены - у Зеленского сделали важное объявление

В Офисе президента Украине объявили о разработке стратегии деоккупации Крыма и Севастополя. В ней говорится также о реинтеграции региона под украинскую власть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление постпреда лидера в АР Крым Антона Кориневича.

По словам чиновника, представительство работает вместе с представителями МінТОТ, СНБО и МИД.

"Сейчас стратегия нарабатывается. По сути, представительство реанимировало работу в этом направлении. Наша позиция однозначна – такая стратегия у государства должен быть", — пояснил Кориневич.

Он добавил, важным вопросом стало принятие законопроекта о коренных народах. Это закрепит срок в законодательстве и продемонстрирует на официальном уровне три народа, связанные с оккупированным полуостровом — крымских татар, караимов, крымчаков.

"Работа ведется. 8 июля будут слушания в Комитете Верховной Рады Украины по правам человека и деоккупации как раз по вопросу обеспечения прав коренных народов. Я думаю, что может быть какой-то положительный прогресс в этом вопросе. Мы уверены в том, что законодательное регулирование прав коренных народов является обязательным, и нам надо этот вопрос довести до логического завершения", — подчеркнул постпред Зеленского.

Чиновник обратил внимание, вопросы о поставках воды в аннексирован Крым в команде президента пока закрыли — это возможно лишь при условии полной деоккупации.

Также он отметил, освобождения украинских пленников стало темой, которую регулярно нарушает президент и дипломаты на разных уровнях.

Напомним, российское вторжение в Украину началось в феврале-марте 2014 года. Кремлевские войска оккупировали Крым и часть Донбасса.

Как сообщал ONLINE.UA, 25 июня состоялось первое совещание президента Украины Владимира Зеленского с новым комитетом разведки, который он утвердил 17 июня тайным указом. Президент дал неотложные поручения членам комитета и отметил, что готов идти с ними в разведку в условиях противодействия гибридным угрозам. Подробности — по ссылке.