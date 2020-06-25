Загорелся на глазах у всех - Путин громко опозорился с новейшим БТР на параде

Российский президент Владимир Путин скандально опозорился на параде побед в Москве, который он устроил 24 июня, несмотря на пандемию коронавируса. Одна из перспективных военных разработок, которыми глава Кремля хвастался перед всем миром, внезапно загорелась и заглохла. Речь идет о новейшем БТР "Бумеранг", которому, как ранее утверждал Путин, нет аналогов в мире. Боевая машина продемонстрировала свои способности на глазах у сотен людей. Показательное видео загоревшегося и заглохшего БТР посреди дороги опубликовали очевидцы в соцсети, сообщает ONLINE.UA.

Как видно на видео, невейший БТР в колонне другой техники двигался после мероприятия по московским улицам в Северо-Западном округе города, но неожиданно "Бумеранг" остановился и сильно задымился. Из бронетранспортера стал валить густой дым, которым заволокло часть улицы и окутало россиян, собравшихся посмотреть за прохождением техники. При этом военные не остановили движение остальной техники, попытавшись скрыть ЧП.

В сети высказывают предположение, что конфуз произошел из-за перегрева двигателя. Но большинство россиян резко раскритиковало новейшие военные разработки России, которыми Путин постоянно угрожает всему миру. Они смеются над загоревшимся БТРом, полагая, что у него просто закончились дрова, другие же ирочнично добавляют, что это было не ЧП, а демонстрация новой разработки под названием "дымовая завеса".

"Танк на дровах вы ничего не понимаете там печка и туда дрова бросают)", "Логичная концовка параду в дни нападения фашистов", "Ничего удивительного. Какая страна такая и техника!", "Трепещи НАТО иван на оленях танки везет) все как всегда", "Все прошло на высшем уровне. Никто из адекватных лидеров стран не приехал, асфальт перепахали, БТР сожгли, кучу денег на ветер выкинули. Очередной раз обосрались на весь мир", "Аналогов ему нет! Посмешище, а не армия!", — комментируют россияне в сети произошедшее.

Впрочем, это не единственный конфуз, котоырй произошел на параде победы в Москве.

Парад Победы и кривизна земли. pic.twitter.com/TZnWlkZQvX — Selvestor Vivat (@S_vivat) June 25, 2020

Напомним, парад победы в Москве с традиционным масштабом состоялся 24 июня. Его даже посетили несколько иностранных лидеров по личному приглашению Владимира Путина. Среди них был президенты Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что оккупанты в Крыму чуть не наехали танком на зрителей парада.