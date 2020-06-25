Украина получила мощную помощь из-за границы - что известно

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Украине остается сложной. На фоне второй волны эпидемии официальный Киев получил мощный пакет помощи от соседней Польши. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Представительство Евросоюза в Украине.

По официальным данным, украинская сторона получила около 134 тонн защитных материалов, которые помогут преодолеть вспышка инфекции. Эти грузы уже прибыли к месту назначения.

"Сегодня в Киев прибыло 13 грузовиков, заполненных 134 тоннами груза для поддержки Украины в борьбе с пандемией коронавируса", — объявили дипломаты.

Польская сторона самостоятельно выступила с инициативой о предоставлении Украине груза, в который вошли защитные медицинские маски, средства для дезинфекции, перчатки и ряд других материалов. Процесс предоставления состоялся благодаря Механизму гражданской защиты ЕС.

Следует напомнить, недавно украинское правительство получило от Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения месячный запас средств защиты. Их передали в более 50 больниц — именно такой была первоочередная цель пакета помощи.

Этот акт входит в программу помощи Киеву от ЕС, объем которого составляет около 190 миллионов евро. Эти средства направят исключительно на преодоление эпидемии COVID-19 .

Напомним, по состоянию на утро в четверг, 25 июня, в Украине зафиксировали 40 008 случаев нового коронавируса. За последние сутки количество увеличилось на 994.