В космосе обнаружен новый загадочный объект - что о нем известно

В космосе появился новый загадочный объект, который поставил астрономов в тупик. Его обнаруили с помощью детекторов гравитационных волн LIGO и Virgo, которые уловили новый сигнал, указывающий на далекое слияние черной дыры с объектом неясной природы. До сих пор эти инструменты замечали олько слияния пар черных дыр или нейтронных звезд, но на этот раз ученые озадачены, так как один из объектов имеет массу около 23 масс Солнца и действительно является черной дырой, но второй почти вдесятеро его легче — при массе 2,6 солнечных масс он слишком мал для черной дыры и слишком велик для нейтронной звезды. Международные эксперты астрономии задались вопросом, что же они обнаружили — самую легкую черную дыру или самую тяжелую нейтронную звезду из всех известных научному сообществу. Своими домыслами они поделились в журнале The Astrophysical Journal, сообщает ONLINE.UA.

"Это открытие в первую очередь интересно тем, что современной науке попросту неизвестны объекты, которые находятся внутри массовой цели между нейтронными звездами и черными дырами. Что это: самая легкая черная дыра или самая тяжелая нейтронная звезда из всех, что мы когда-либо видели?", — пишет Лаура Наттолл, эксперт по гравитационным волнам из Института космологии и гравитации Портсмутского университета.

Ученые отмечают, что никогда не находили объекта с "промежуточной" массой — нейтронную звезду, большую, чем 2,3 солнечных масс, или черную дыру, меньшую, чем 5 солнечных масс. Но таинственный объект GW190814 дал новую информацию и поставил под сомнение известные данные о гибели звезд и появлении бинарных систем.

"Таинственный объект может быть нейтронной звездой, сливающейся с черной дырой. Однако, в 2,6 раза превышая массу нашего Солнца, она превосходит современные представления о максимальной массе нейтронных звезд, и вместо этого может быть самой легкой черной дырой из когда-либо обнаруженных", — объясняет астрофизик Вики Калогера из Северо-Западного университета в Иллинойсе.

Астрономы больше склоняются к тому, что второй объект, скорее всего, является черной дырой, но не могут полностью исключить вероятность, что он представляет собой нейтронную звезду. Эксперты продолжают изучать загадочный объект, отмечая, что это открытие позволит лучше понять процессы, приводящие к появлению компактных небесных тел.

"Это изменит то, как ученые говорят о нейтронных звездах и черных дырах. "Разрыв в массе", возможно, вообще не существует, и возникновение этого понятия было связано лишь ограниченностью наших возможностей. Время и дальнейшие наблюдения покажут", — отметил физик Патрик Брейди из Университета Висконсин-Милуоки.

Споры о том, что же это было такое, до сих пор не угасают. Астрономы надеются, что в будущем им удастся заполучить и другие свидетельства существования необычных "черных звезд" и наконец понять, с чем они имеют дело.

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