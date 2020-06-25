Должны быть бдительными - США и ЕС выступили с жестким предостережением

Европейские дипломаты назвали Китай мощной авторитарной страной, которая только-только поднимает голову. Официальный Брюссель предложил Вашингтону создать новый постоянный формат, который позволит обсуждать новую угрозу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление государственного секретаря США Майкл Помпео.

По его словам, американская и европейская стороны уже согласовали такую практику.

"США приняли предложение главы дипломатии ЕС (Жозеп) Борреля о создания постоянного формата политического диалога по Китаю. Китай — это авторитарная держава, поднимает голову, перед лицом которой мы должны быть особенно бдительными. Мы должны выработать единый атлантический ответ на угрозу, которую представляет Китай для западной демократии", — сказал Помпео.

Напомним, Китай и Соединенные Штаты неоднократно попадали в конфликтные ситуации. В течение последних лет они в основном были спровоцированы спорами в отраслях экономики и торговли.

Согласно выводам экспертов, после пандемии коронавирус COVID-19 мир может столкнуться с новой мощной кризисом, который окажется более масштабной. Речь идет о торговой войне США и Китая, из-за которой мировая экономика не сможет вернуться к стабильному состояния долгое время.

Активная фаза торговой войны между США и Китаем началась в 2019 году. Тогда Вашингтон и Пекин ввели взаимные пошлины на товары объемом в сотни миллиардов долларов. В январе 2020 года Китай и США договорились о смягчении меры и взаимные уступки.

Пекин обязался закупить у американской стороны товары и услуги на 200 миллиардов долларов. Но недавно кризис в отношениях США и Китая вновь обострилась. Это произошло после того, как Вашингтон обвинил Пекин в предоставлении неправдивой информации о вспышке коронавирус.

Как сообщал ONLINE.UA, недавний конфликт между Китаем и Индией продолжает обостряться. Накануне китайское командование начало усиливать свое военное присутствие возле индийской границы, где произошла стрельба.