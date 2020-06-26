Гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака

Если вы встретите Водолея, который абсолютно лишен энергии и сил, у которого нет желаний и который перестал мечтать — это не потому, что он унылый слабак. А потому, что этот Водолей был очень сильным слишком долго... когда Водолеи хотят уйти от реальности, они уходят в себя...

При знакомстве со Стрельцом желательно — и обязательно, если Стрелец становится вашим близким человеком — выяснить, что именно для этого Стрельца на самом деле является справедливостью. И никогда не задевать эту справедливость, — себе дороже, поверьте. Стрельцы любят руками. Им нужно вас трогать, гладить, щупать, тыкать пальцем в бок или щекотать. Не трогает — не любит. если Стрельца с друзьями-подружками (тоже Стрельцами или Овнами, или Скорпионами) собрать вместе и напоить, то их можно отправлять на войну в качестве психологического оружия, чтобы противник потерял ориентацию во времени и пространстве — и боеспособность :)) Стрельцы-женщины многому полезному для современной жизни научились у мужчин: вышибать клин клином, уходить от ответа, не перезванивать, выбирать лучшее и получать удовольствие, — однако, их за это часто упрекают все те же мужчины...

Скорпионы — это те люди, которым крайне необходимо найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. примерно 98% проблем Скорпионов были бы решены, если бы они успокоились и перестали слишком углублённо думать об этих проблемах. силой своего характера Скорпионы обязаны тем, кто вместо того, чтобы протянуть им руку, когда они начинали падать, ещё и ставили подножку. в каждом Скорпионе живут два человека: один спокойный и молчаливый, а второй появляется, когда обижают первого... И эта встреча для обидчиков из очень неприятных.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 26 июня 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вы с вашим любимым человеком найдете еще одного общего знакомого, с которым вы познакомились совершенно независимо друг от друга. Это не только утвердит вас в мысли о том, что мир тесен, но и докажет, что познакомиться вы могли совершенно разными способами.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Избегайте цитрусовых, сегодня их природа будет излишне агрессивна для вас. Особенно опасны в этом отношении соки. Единственное, что вам можно позволить себе сегодня — долька лимона в чае или в качестве закуске к рюмочки коньяка. Кстати, для пития последнего день, а точнее— вечер этого дня, исключительно подходящ. Вне зависимости от того, найдется ли, кому составить вам компанию.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вам обязательно должно повезти. Ваша задача — разглядеть, в чем же именно вам повезло.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня звезды не рекомендуют вам задумываться о смене времен года: эти мысли лишь отвлекут вас от выполнения ваших основных обязанностей и настроят на неподобающе лиричный лад, который вам вовсе ни к чему здесь и сейчас. Подумаете обо всем этом потом, к ночи ближе.

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодня у вас могут возникнуть проблемы со спиной или плечами. Вам поможет хороший, по возможности — высокопрофессиональный массажист. Если такового не найдется, постарайтесь размять себя самостоятельно. То, до чего дотянетесь.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 26 июня 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Почки, если их правильно и со вкусом приготовить, блюдо более чем достойное. Особенно если правильно выбрать сопровождающие их напитки. И единственное, о чем тут не стоит забывать, что напитки должны служить для того, чтобы запивать ими потребляемую пищу. А вовсе не наоборот — если едой закусывать выпиваемое, то это будет уже не обед, а форменное безобразие.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему любимому человеку очень захочется романтики. Поэтому звезды рекомендуют вам вспомнить адрес магазина, где можно срочно заказать миллион алых роз или хотя бы огромную плюшевую игрушку. Экономным предлагается написать "С добрым утром, любимая(мый)" под окном предмета своей страсти.

Общий гороскоп для Тельцов

Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ.

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день вам не стоит перегружать себя решением многих проблем. Если вам так уж хочется серьезных свершений, возьмитесь с какое-то одно дело и выполните его с блеском. Все равно большее только здоровье ваше подорвет.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня звезды рекомендуют вам хорошенько отоспаться: довольно скоро на сне придется экономить. Вам, похоже, предстоит очень ответственная и срочная работа — подготовьтесь к ней как следует.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 26 июня 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

Какие бы аргументы вам ни приводил сегодня ваш любимый человек, вы будете твердо стоять на своей позиции и не сдвинетесь с нее ни на йоту. Даже если будете прекрасно понимать его правоту и, соответственно, свою неправоту. Чтобы не отступаться от своих позиций, перенесите решение проблемы на другой день.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Если станет совсем скучно и грустно, съешьте ложечку вареной сгущенки. Или какой-нибудь кондитерский орешек, ею заправленный. Причем сгущенку лучше варить самостоятельно — главное, не забывать при этом о технике безопасности. Но, пожалуйста, не надо использовать сей деликатес в качестве основного блюда. Равиоли со шпинатом сыграют данную роль намного лучше и изящнее.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня ваша работы будет мешать вашей личной жизни, поэтому лучше вашего любимого человека предупредить о такой неприятности заранее, дабы он не слишком рассчитывал на эти день и вечер. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы все же уделить вашей половинке несколько часов.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день неприятных сюрпризов, в том числе и в том, что касается здоровья, вроде бы не предвидится, однако перестраховаться стоит: не выходит на улицу без обычного набора препаратов.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вы и сами не сможете понять мотивов собственных действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому. Стоит поискать собеседника, ведь не гоже целый день мучаться раздумьями типа: "что это я, собственно, делаю?".

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 26 июня 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня ваш рабочий день будет складываться совсем не так, как вы привыкли. Постарайтесь не унифицировать его по тому образцу, к которому вы успели привыкнуть, а постараться выжать максимум пользы из того, что вам хочет подарить судьба. А полезного будет немало, поверьте.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день Ракам следовало бы позаботиться о правильном питании. Если у вас нет аллергии, то сейчас вам бы особенно пошла на пользу морская рыба. Также не следует забывать про достаточное количество фруктов и овощей.

Общий гороскоп для Раков

Намерения ваши прекрасны, но время для их осуществления сегодня если не худшее, то достаточно неудачное, чтобы отложить эту затею. Только не забывайте о ней совсем. Жалко, если пропадет такое начинание.

Кулинарный гороскоп для Раков

Не ешьте сегодня на завтрак тяжелой пищи, это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня. Для пущей уверенности лучше и вовсе ограничиться чашкой чая с сухариком, за обедом наверстаете. Чем ближе к вечеру, тем больше гастрономических вольностей вы сможете себе позволить. Если до пяти часов пополудни мясо лучше кушать постное и не слишком перченое, то позже копченая свиная грудинка с перцем чили, картофель и пиво не принесут вам вреда.

Любовный гороскоп для Раков

Не бойтесь решиться сегодня на рискованный, необдуманный и сумасшедший шаг. Скорее всего, он — это именно то, что вам сейчас нужно, что поможет вам развеять тоску, изменить что-либо в застоявшихся отношениях с вашим любимым человеком и почувствовать себя Личностью.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 26 июня 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

В этот день вам стоит помочь вашему любимому человеку в чем-то, даже если он в помощи и не нуждается. И, самое главное, не просить никакой благодарности за свой отважный и благородный поступок. Лучшим "спасибо" станет для вас тот факт, что все у вашей половинки получится.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день вам следует быть внимательными при лечении какого-либо заболевания антибиотиками. Было бы лучше, проконсультироваться с врачом, чтобы принимаемый вами препарат не нанес вреда вашему здоровью.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня вы как никогда способны просто фантастическим способом притягивать к себе большие деньги! Поэтому не скупитесь на крупную покупку, которую вы так давно мечтали совершить: потом все материальные затраты компенсируются с лихвой. Порадуйте себя и своих близких роскошным ужином — вам есть, что праздновать.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодняшний день отлично подходит для поглощения пищи в большой дружной компании за хорошим разговором. Только выбирайте угощение, которое легко жевать, и без костей, чтобы не подавиться. Также неплохо запастись большим количеством соответствующих напитков. Спиртных, разумеется, но легких — пиво или вино отлично подойдут.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. Во избежание этой ситуации, постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры. Развлечься можно и иначе.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 26 июня 2020 года для Дев

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодня не исключено, что на пути к пище вам придется столкнуться с массой мелких препятствий. Начиная с каких-то пустяковых дел, которые не дадут вам стартовать в сторону едальни, и заканчивая забытым в офисе кошельком. Придется с особой ответственностью подойти к проблеме выбора блюд — надо же как-то вознаградить себя за мужество в деле преодоления преград.

Гороскоп здоровья для Дев

Нынче возможны головные боли. Также этот день может быть весьма неприятным для тех, кто страдает разного рода хроническими болями. Позаботьтесь о наличии в кармане болеутоляющего.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня назначьте столько свиданий, на сколько вы чисто физически успеете прийти. Тогда и день получится бурным и насыщенным, и впечатлений будет воз и маленькая тележка, и сравнить всех своих партнеров лучше сможете. Главное — в именах не запутаться.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вам придется почувствовать себя первопроходцем, начав с нуля новое дело. Будет ли это смена профессии или вы решитесь, наконец, взяться за ещё плохо проработанную область вашей сферы деятельности, неважно, главное, что у вас сегодня, вне всяких сомнений, всё получится!

Общий гороскоп для Дев

Сегодня у вас может появиться желание забиться в темный угол, чтобы никого не видеть и не слышать. Вряд ли вам кто-нибудь сможет помешать, но подумайте сами, стоит ли так расстраиваться из-за такой пустяковой проблемы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 26 июня 2020 года для Весов

Кулинарный гороскоп для Весов

Рассчитывайте только на себя, но не стройте относительно своей персоны иллюзий. Впрочем, один помощник нынче у вас найдется — вы сможете завоевать расположение практически любого человека угощением. И совсем не важно, кто будет его готовить, ваше дело — найти такое место, где выбранной вами изысканное кушанье делают правильно и подают в соответствующем интерьере и пригласить туда того, с кем желаете добиться согласия. Должно сработать.

Любовный гороскоп для Весов

Пожалуй, вашему компьютеру со всеми его многозадачными операционными системами останется только позавидовать вам сегодня: успевать всё делать вы будете феноменально. Если вы решите одновременно заняться любимым человеком и работой, то ваша половинка даже не заметит, что вы от неё отвлекаетесь, а работа и вовсе не пострадает. Не забудьте потом опытом поделиться: такое не у всех получается.

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче старайтесь больше бывать на солнце, это поможет вам поднять настроение и повысить иммунитет, особенно если в последнее время вы чувствуете себя несколько подавленно.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня планирование станет основной задачей вашей трудовой деятельности. Только тщательно разработав порядок проведения мероприятий, вы можете быть уверены в том, что все у вас получится в должном качестве, быстро и в срок. В противном случае неудача неминуема.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня можете быть сколь угодно эксцентричны, но извольте при этом удерживаться в рамках приличий. Будьте особо вежливы с соседями, они могут доставить вам массу неприятностей, если найдут для этого повод.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 26 июня 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

В вашем сегодняшнем гороскопе просто-таки черным по белому прописан романтический ужин для двоих. Или не очень романтический — это уже кому как нравится, но устроен он будет с той самой целью — очаровать, сблизить, соединить. Встречайте вечер с чувством легкого голода, чтобы еда не слишком отвлекала вас от сути происходящего, но и не излишне тянула к земле своим весом.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вас сблизит музыка. Первая песня, которую вы сегодня услышите, расскажет вам всё о том, как будут развиваться ваши отношения в течение ближайшей недели. Впрочем, если песня вам не понравится — всегда можно сделать вид, что вы её не слышали или слышали не полностью. И подождать другой, с нужными словами.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день вам могут пойти на пользу различные головоломки или развивающие игры, например, судоку. Это поможет поддержать работоспособность вашего головного мозга на высоком уровне.

Общий гороскоп для Скорпионов

Поупражняйте мышцы лица, ибо сегодняшний день будет чрезвычайно болтологическим. Вам придется все время что-то кому-то доказывать. Если вы одессит, то и руками неплохо поработаете.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня звезды рекомендуют к выполнению ваших непосредственных трудовых обязанностей подойти творчески. Вряд ли формальное их исполнение приведет к достижению желаемого или хотя бы приемлемого результата. Будьте немного писателем, поэтом и композитором одновременно!

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 26 июня 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодняшний день потребует от вас особой подвижности. Чтобы обеспечить своему организму способность передвигаться с большой скоростью, диета потребуется весьма непростая. Позволяющая насытиться быстро, не перегрузив при этом желудок, и дающая достаточно энергии. Вам нужно мясо. С легким овощным гарниром, но не картофелем, капустой или бобами.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам придется сделать довольно непростой выбор. Кем быть: хорошим человеком или хорошим руководителем? К сожалению, два этих неотъемлемых качества вашей личности будут активно вступать в противоречие, поэтому найти компромисс не получится, даже если вы будете очень стараться.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Почувствуйте себя свободно и независимо! В конце концов, любовь — это не оковы, а счастье. Раскиньте руки и летите навстречу солнцу, радуге и свежему ветру. Можете и вашего любимого человека своим настроением заразить: вдвоём летать куда интереснее! Попробуйте!

Общий гороскоп для Стрелецов

Измените то, что, по вашему мнению, требует изменения, но не уходите далеко. Как бы оно не приобрело первоначальный вид как только вы отвернетесь.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче каких-либо кардинальных изменений самочувствия вам ждать не следует. Впрочем, это относится не только к выздоровлению, но и к ухудшению здоровья, которого сегодня тоже быть не должно.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 26 июня 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Первую половину дня следует посвятить продуктам энергетически насыщенным, питательным и полезным. Очень хороша в этом качестве будет кукуруза и всевозможные блюда с ее использованием, за исключением, разве что, совсем откровенного баловства, вроде поп-корна. Ближе к вечеру стоит отдать предпочтение овощам и фруктам зеленого цвета.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Если на работе вы постоянно испытываете стресс, то постарайтесь найти выход из сложившейся ситуации, ведь постоянные психологические проблемы напрямую влияют на весь ваш организм, и не самым безобидным образом.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодняшний день в офисе пройдет в весьма неблагоприятной обстановке, особенно это касается женских коллективов. Постарайтесь если уж не выступить в качестве миротворца, то, по крайней мере, не ввязываться в конфликты, лучше занимайтесь выполнением ваших прямых обязанностей.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы, возможно, будете смотреть на жизнь с некоторым разочарованием. Вы с удовольствием повесили бы на все двери табличку "Не беспокоить, злая собака".

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вашему любимому человеку будет грустно из-за того, что какой-то этап ваших с ним отношений безвозвратно ушел в прошлое, и его не вернуть никакими силами. Постарайтесь доказать ему, что и то новое, что возникло между вами, тоже достойно радости и восхищения.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 26 июня 2020 года для Водолеев

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Если вы задались целью быть замеченным руководством, пора вспомнить обо всех своих талантах и достоинствах и показать себя во всей красе. Ваши усилия будут отмечены. Особый успех ждёт тех Водолеев, для которых стали призванием творческие профессии.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Нынче вы будете производить сильное впечатление, как своим видом, так и своими действиями. Если в ваши планы входит необходимость очаровать кого-то — смело устраивайте ужин для двоих. Но придержите немного полет своей фантазии по части организации стола и сопутствующих моментов, вы можете переборщить. В частности, для купания в шампанском день не самый удачный.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вашему любимому человеку захочется чем-то поразить ваше воображение. Однако сделать это будет не так-то просто: вы давно уже избалованы его вниманием и умением делать приятные сюрпризы. Значит, либо ему придётся делать что-то гениальное, либо вам — изображать восторг.

Общий гороскоп для Водолеев

Если вы пока и не заслужили репутацию финансового гения, то лишь по чистой случайности. Сегодня вы сможете разрешить практически любую денежную проблему, и, что немаловажно, не нажить новых.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день звезды настойчиво рекомендуют Водолеям заняться укреплением вашего позвоночника. Посоветуйтесь с вашим врачом или тренером касательно тех упражнений, которые необходимо делать.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 26 июня 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вы будете беззаботны, как ребенок. За вами даже присмотр понадобится, а то как бы вы в приступе детской непосредственности чего не натворили.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вам будет непросто убедить себя в том, что работа иногда вполне бывает волком и имеет очень много шансов убежать на некоторое время. Именно в этот день вы можете временно выпустить ее на прогулку, дабы она надышалась свежим воздухом и от вас немного отдохнула.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Не верьте первому впечатлению о блюде, составленному из мимолетного взгляда на строку в меню. Слишком велика вероятность обмануться в самых радужных надеждах. Постарайтесь хоть что нибудь узнать о своем избраннике, прежде, чем говорить свое твердое "вот это", быть может, вы это вообще не едите, или оно сегодня горелое или пересоленное. В общем — бдите!

Гороскоп здоровья для Рыб

Постарайтесь сегодня обратить особое внимание на те сладости, которые вы едите. Лучше избегать потребления конфет и сахара и отдавать предпочтение фруктам и сухофруктам: они для вас будут куда полезнее.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня ваш любимый человек будет постоянно присутствовать с вами рядом, когда вы будете заниматься своими делами, но его присутствие нисколько вас не смутит. Наоборот, оно позволит вам почувствовать себя очень надежно, уютно и защищённо. Как никогда.