Курс валют на сегодня 26 июня - доллар стал дороже, евро подешевел

На пятницу, 26 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 26 июня цена доллара США составит 26 гривен 7 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 5 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 29 гривен 91 копейка, что в свою очередь на 16 копеек меньше чем в четверг, 25 июня.

В четверг, 25 июня, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.73/26.722 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 29.96/29.95 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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