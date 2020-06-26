Количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд - официальные данные на 26 июня

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает неуклонно расти — в пятницу, 26 июня, зафиксировано 1109 новых случаев заражения — это абсолютный антирекорд в нашей стране. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 41 117 человек, из них 1086 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 18229 украинских граждан смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1788 случаев;

Волынская область — 2096 случаев;

Днепропетровская область — 1081 случай;

Донецкая область — 412 случаев;

Житомирская область — 1366 случаев;

Закарпатская область — 2547 случаев;

Запорожская область — 561 случай;

Ивано-Франковская область — 2217 случаев;

Кировоградская область — 640 случаев;

м. Киев — 4726 случаев;

Киевская область — 2419 случаев;

Львовская область — 4836 случаев;

Луганская область — 76 случаев;

Николаевская область — 384 случая;

Одесская область — 1529 случаев;

Полтавская область — 304 случая;

Ровенская область — 3364 случая;

Сумская область — 284 случая;

Тернопольская область — 1857 случаев;

Харьковская область — 1993 случая;

Херсонская область — 190 случаев;

Хмельницкая область — 724 случая;

Черновицкая область — 4582 случая;

Черкасская область — 627 случаев;

Черниговская область — 514 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 июня 2020 в Центр поступило 1430 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 85 174 сообщения о подозрении на COVID-19 .

Стоит отметить, что за весь период пандеии в мире заболели 9 млн 714 тыс человек: 491 тысяч человек умерли и 5 млн 250 тыс человек смогли победить болезнь. 25 июня в мире диагностировали 180111 заражений COVID-19 , умерло 5148 пациентов. В США за минувшие сутки диагностировали 40184 случаев заболевания коронавирусом, в Бразилии 40673, в Индии 18185, России 7113, ЮАР 6579. Новые случаи заболевания обнаружили в 146 странах мира. 24 июня в мире диагностировали 173061 заражений COVID-19 , умерло 3338 пациентов. 23 июня в мире диагностировали 164062 заражения COVID-19 , умерло 5465 пациентов.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль выступил с долгожданной новостью — он рассказал, что правительство разрешит работу кинотеатров в Украине со 2 июля. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании украинского правительства 25 июня. Но работа кинотеатров будет восстановлена только, если улучшится эпидемиологическая ситуация в регионах и при заполняемости залов не более 50%.

"Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть, возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями, наполненностью не более 50%", — прокомментировал решение КМУ глава Минздрава Максим Степанов.

Также важно понимать, что в Украине будут по-новому лечить коронавирус — Минздрав обновило стандарты оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 . В частности, в обновленный протокол лечения внесли препарат "Дексаметазон", ранее в ВОЗ его назвали "научным прорывом". Об этом сообщил глава Минздрава Маским Степанов на брифинге 25 июня. Он отметил, что благодаря регулярному обновлению пртокола лечения коронавируса в нашей стране за последние три месяца значительно выросла эффективность лечения пациентов.