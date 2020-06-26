Количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд - официальные данные на 26 июня

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает неуклонно расти — в пятницу, 26 июня, зафиксировано 1109 новых случаев заражения — это абсолютный антирекорд в нашей стране. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1788 случаев;
Волынская область — 2096 случаев;
Днепропетровская область — 1081 случай;
Донецкая область — 412 случаев;
Житомирская область — 1366 случаев;
Закарпатская область — 2547 случаев;
Запорожская область — 561 случай;
Ивано-Франковская область — 2217 случаев;
Кировоградская область — 640 случаев;
м. Киев — 4726 случаев;
Киевская область — 2419 случаев;
Львовская область — 4836 случаев;
Луганская область — 76 случаев;
Николаевская область — 384 случая;
Одесская область — 1529 случаев;
Полтавская область — 304 случая;
Ровенская область — 3364 случая;
Сумская область — 284 случая;
Тернопольская область — 1857 случаев;
Харьковская область — 1993 случая;
Херсонская область — 190 случаев;
Хмельницкая область — 724 случая;
Черновицкая область — 4582 случая;
Черкасская область — 627 случаев;
Черниговская область — 514 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 июня 2020 в Центр поступило 1430 сообщений о подозрении на
Стоит отметить, что за весь период пандеии в мире заболели 9 млн 714 тыс человек: 491 тысяч человек умерли и 5 млн 250 тыс человек смогли победить болезнь. 25 июня в мире диагностировали 180111 заражений
Глава Кабмина Денис Шмыгаль выступил с долгожданной новостью — он рассказал, что правительство разрешит работу кинотеатров в Украине со 2 июля. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании украинского правительства 25 июня. Но работа кинотеатров будет восстановлена только, если улучшится эпидемиологическая ситуация в регионах и при заполняемости залов не более 50%.
"Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть, возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями, наполненностью не более 50%", — прокомментировал решение КМУ глава Минздрава Максим Степанов.
Также важно понимать, что в Украине будут по-новому лечить коронавирус — Минздрав обновило стандарты оказания медицинской помощи пациентам с
Как сообщал ONLINE.UA, карантин в Украине уже длительное время не может ослабить примерно половина областей, причина — вторая волна эпидемии