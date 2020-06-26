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Истребители США перехватили военные самолеты РФ - что происходит

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Истребители США перехватили военные самолеты РФ - что происходит Фото з відкритих джерел

Генерал Терренс Дж. О’Шонесси, глава штаба воздушной обороны Северной Америки NORAD, поделился с международным сообществом важными данными. По его словам, два российских военных самолета, которые находились в 80 км от острова Унимак недалеко от Аляски, были перехвачены американскими истребителями. Кроме того, отмечается, что это уже пятый инцидент такого рода в этом месяце в этом районе, но нарушения воздушного пространства США или Канады не было зафиксировано. Также указано, что самолеты РФ были идентифицированы как машины типа Ил-38, входящих в состав морского разведывательного патруля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Washington Times.

По словам представителя NORAD Кэмерона Хиллера, это уже девятый подобный инцидент у побережья Аляски или Канады в этом году. Однако он подчеркнул, что все такие взаимодействия "безопасные и профессиональные".

"С тех пор как Россия возобновила деятельность дальней авиации в 2007 году, в среднем было около семи перехватов в год. Шесть дней назад российские истребители перехватили над Охотским морем два американских стратегических бомбардировщика B-52H, которые летели на значительном расстоянии от государственного границы России", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что месяц назад американское воздушное командование обвинило военных пилотов РФ в непрофессионализме и создании опасных условий для полетов. По словам представителей США, 2 истребителя Су-35 пытались перехватить военный самолет P-8A над Средиземным морем. В течение часа россияне сопровождали патрульно-разведочное судно. 

"Пилоты подвели свои Су-35 на опасное расстояние от американского самолета. Последний не мог из-за этого маневрировать, что подставил под угрозу полетную мисию. Представители США назвали поступок россиян непрофессиональным, они заявили о нарушении международных стандартов безопасности полетов. Такое поведение драматически повышает риск столкновений в воздухе", — сообщалось месяц назад.

Как сообщал ONLINE.UA, в команде главы Кремля Владимира Путина запаниковали из-за того, что страны НАТО усиливают военный контингент у границ РФ. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: США, РФ, истребители, военные самолеты, перехват, Аляска, военная операция, NORAD, провокация
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