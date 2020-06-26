Истребители США перехватили военные самолеты РФ - что происходит

Генерал Терренс Дж. О’Шонесси, глава штаба воздушной обороны Северной Америки NORAD, поделился с международным сообществом важными данными. По его словам, два российских военных самолета, которые находились в 80 км от острова Унимак недалеко от Аляски, были перехвачены американскими истребителями. Кроме того, отмечается, что это уже пятый инцидент такого рода в этом месяце в этом районе, но нарушения воздушного пространства США или Канады не было зафиксировано. Также указано, что самолеты РФ были идентифицированы как машины типа
По словам представителя NORAD Кэмерона Хиллера, это уже девятый подобный инцидент у побережья Аляски или Канады в этом году. Однако он подчеркнул, что все такие взаимодействия "безопасные и профессиональные".
"С тех пор как Россия возобновила деятельность дальней авиации в 2007 году, в среднем было около семи перехватов в год. Шесть дней назад российские истребители перехватили над Охотским морем два американских стратегических бомбардировщика
B-52H, которые летели на значительном расстоянии от государственного границы России", — говорится в сообщении.
"Пилоты подвели свои
Су-35на опасное расстояние от американского самолета. Последний не мог из-за этого маневрировать, что подставил под угрозу полетную мисию. Представители США назвали поступок россиян непрофессиональным, они заявили о нарушении международных стандартов безопасности полетов. Такое поведение драматически повышает риск столкновений в воздухе", — сообщалось месяц назад.
Как сообщал ONLINE.UA, в команде главы Кремля Владимира Путина запаниковали из-за того, что страны НАТО усиливают военный контингент у границ РФ.