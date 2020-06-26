Истребители США перехватили военные самолеты РФ - что происходит

Генерал Терренс Дж. О’Шонесси, глава штаба воздушной обороны Северной Америки NORAD, поделился с международным сообществом важными данными. По его словам, два российских военных самолета, которые находились в 80 км от острова Унимак недалеко от Аляски, были перехвачены американскими истребителями. Кроме того, отмечается, что это уже пятый инцидент такого рода в этом месяце в этом районе, но нарушения воздушного пространства США или Канады не было зафиксировано. Также указано, что самолеты РФ были идентифицированы как машины типа Ил-38 , входящих в состав морского разведывательного патруля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Washington Times.

По словам представителя NORAD Кэмерона Хиллера, это уже девятый подобный инцидент у побережья Аляски или Канады в этом году. Однако он подчеркнул, что все такие взаимодействия "безопасные и профессиональные".

"С тех пор как Россия возобновила деятельность дальней авиации в 2007 году, в среднем было около семи перехватов в год. Шесть дней назад российские истребители перехватили над Охотским морем два американских стратегических бомбардировщика B-52 H, которые летели на значительном расстоянии от государственного границы России", — говорится в сообщении.