Будет вспышка - Минздрав предупредило украинцев о новой серьезной угрозе

Министр здравоохранения Максим Степанов безотлагательно обратился к украинским гражданам — он сообщил о том, что в районах, пострадавших от наводнения в западных областях Украины, возможны вспышки кишечной инфекции. Журналисты поинтересовались у главы ведомства, готов ли Минздрав к возможным вспышкам COVID-19 в затопленных районах западной Украины. Министр сказал: "Конечно, кроме COVID-19 мы видим по той статистике, которая была раньше, и готовимся к вспышкам и кишечной инфекции. Там вода, и такое возможно". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

Максим Степанов обратил внимание на то, что всего в результате наводнения 11 учреждений здравоохранения были подтоплены, но "там ситуация полностью контролируется". Он также заговорил о ситуации в подтопленной больнице города Галич (Ивано-Франковская область), где находятся на лечении пациенты с COVID-19 и возможной эвакуации.

"Действительно, в больнице Галича было затоплено подвальное помещение, и мы начали готовиться к возможной эвакуации... были эвакуированы только три женщины-роженицы, остальных не эвакуировали, ситуация полностью контролируется", — добавил глава Минздрава.

Стоит напомнить о том, что на Ивано-Франковщине 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области. В ходе брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшилась. Что важно понимать, по состоянию на 4:00 24 июня на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава правительства Денис Шмыгаль после первичной инспекции сообщил печальную весть — он отметил, что затопление в западной Украине превосходит масштабы 2008 года. Известно, что глава правительства вместе со своей командой проинспектировали равнинную часть.