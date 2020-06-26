Нарушение карантина - полиция раскрыла список областей

Жесткий карантин в Украине продолжается с середины марта. В национальной полиции с того времени оформили тысячи штрафов за нарушение правил. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на УНН.

По официальным данным правоохранителей, больше всего нарушений зарегистрировали среди жителей Днепропетровской, Харьковской, Львовской областей. Также в этот рейтинг присоединяется Киев.

Согласно информации о нарушении статьи 44-3 Куоап (о правилах карантина), с 12 марта до 22 июня на Днепропетровщине обнаружили 2 358 нарушений, на Харьковщине — 1 822, в Киеве — 1 374, на Львовщине — 807, а также на Волыни — 684.

В Днепропетровской области полиции удалось установили 2 293 нарушителей карантина, В Харьковской — 1 816, в Киеве — 1 355, в Львовской — 789, в Волынской — 671.

В общем объеме против нарушителей оформили 108 административных протоколов, сумма которых достигает 1,8 миллиона гривен.

Напомним, с мая по всей Украине началось послабення карантинных ограничений. В конце этого месяца власти возобновили движение общественного транспорта, включая метро, а также сняла жесткий режим в отношении парков.

В июне на новые этапы послабления не смогли выйти все области, это связано с так называемой второй волной эпидемии COVID-19 . Именно в этом месяце зарегистрированы антирекорды с суточного увеличения случаев.

По состоянию на утро 26 июня в стране подтвердили 41 117 диагнозов коронавирус. За последние сутки количество увеличилось на 1 109.

Как сообщал ONLINE.UA, министр здравоохранения Максим Степанов безотлагательно обратился к украинским гражданам — он сообщил о том, что в районах, которые пострадали от наводнения в западных областях Украины, возможны вспышки кишечной инфекции.