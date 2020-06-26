МОЗ назвало летальность коронавируса среди украинцев - важные данные

В Украине в июне началась вторая волна эпидемии COVID-19 . Уже в пятницу, 26 июня, министр здравоохранения Максим Степанов выступил с объявлением о летальности вируса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг чиновника.

По его словам, в Украине показатель смертности составил 2,6%. Для сравнения он привел Германию, где эта цифра достигает 4%, а также Соединенные Штаты с 5%.

"Показатель летальности у нас составляет 2,6% в целом в Украине. При этом показатели летальности, например, в Германии 4%, в США 5%, во Франции 18%, в Испании 9,5%... У нас есть все эти данные в разрезе каждого региона, в разрезе каждой больнице. Мы анализируем все летальные случаи. Если говорить о регионах, где от коронавірусної болезни умерло больше всего людей — то это Черновицкая (178 летальных случаев), Львовская (126) области и Киев (102)", — подчеркнул Степанов.

Глава министерства напомнил об открытии в скором времени второй волны больниц, которые будут принимать инфицированных COVID-19 человек. Это связано с изучением в ведомстве статистики по заболеваемости в разных регионах и уровня заполненности коек.

"На сегодня в целом по стране в больницах первой волны 23 тысяч коек, из них занято почти 4 тысячи, но в разных регионах ситуация разная — более напряженная в Черновицкой и Закарпатской областях, поэтому мы по региональному принципу готовиться к развертыванию больниц второй волны", — подчеркнул он.

По состоянию на утро 26 июня в Украине подтвердили 41 117 случаев COVID-19 . За последние сутки абсолютный рекорд — 1 109.

Как сообщал ONLINE.UA, жесткий карантин в Украине продолжается с середины марта. В национальной полиции с того времени оформили тысячи штрафов за нарушение правил.

По официальным данным правоохранителей, больше всего нарушений зарегистрировали среди жителей Днепропетровской, Харьковской, Львовской областей. Также в этот рейтинг присоединяется Киев.