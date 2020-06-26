На следующей неделе вы получите - в Кабмине выступили с новым предупреждением

Министерство здравоохранения недавно обновило стандарты по лечению нового коронавирус COVID-19 . Чиновники объявили, что уже вскоре обнародуют эти данные. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление первого заместителя министра здравоохранения Ирины Садовяк.

По ее словам, стандарты находятся на стадии проработки.

"Мы прорабатываем с командой профессионалов и на следующей неделе вы получите протокол и стандарты оказания медицинской помощи больным с коронавирусом", — заявила она на брифинге в пятницу, 26 июня.

Напомним, в Украине по состоянию на конец июня проходит вторая волна распространения вируса COVID-19 . В МИНЗДРАВЕ по этому поводу решили увеличить количество больниц, которые будут принимать пациентов с новым коронавирусом. Это связано с большим количеством новых случаев и загруженностью учреждений, которые лечат инфицированных сейчас.

До обновленного протокола лечения включили препарат "Дексаметазон", который ранее в ВОЗ назвали "научным прорывом". Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что благодаря регулярному обновлению протокол лечения коронавирус в нашей стране за последние три месяца значительно выросла эффективность лечения пациентов.

Согласно последним данным, применение дексаметазона показало снижение смертности вот коронавирус среди пациентов на аппарате ИВЛ на одну треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, на 20%. По словам ученых, дексаметазон действительно может помочь спасти жизни пациентов, имеющих серьезные осложнения. Эксперты из Великобритании отмечают, что лечение дексаметазоном является главным прорывом в борьбе со смертельным вирусом.