На следующей неделе вы получите - в Кабмине выступили с новым предупреждением

Министерство здравоохранения недавно обновило стандарты по лечению нового коронавирус
По ее словам, стандарты находятся на стадии проработки.
"Мы прорабатываем с командой профессионалов и на следующей неделе вы получите протокол и стандарты оказания медицинской помощи больным с коронавирусом", — заявила она на брифинге в пятницу, 26 июня.
Напомним, в Украине по состоянию на конец июня проходит вторая волна распространения вируса
До обновленного протокола лечения включили препарат "Дексаметазон", который ранее в ВОЗ назвали "научным прорывом". Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что благодаря регулярному обновлению протокол лечения коронавирус в нашей стране за последние три месяца значительно выросла эффективность лечения пациентов.
Согласно последним данным, применение дексаметазона показало снижение смертности вот коронавирус среди пациентов на аппарате ИВЛ на одну треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, на 20%. По словам ученых, дексаметазон действительно может помочь спасти жизни пациентов, имеющих серьезные осложнения. Эксперты из Великобритании отмечают, что лечение дексаметазоном является главным прорывом в борьбе со смертельным вирусом.
Как сообщал ONLINE.UA, украинская власть обнародовала официальные данные о смертности вот