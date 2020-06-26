Это угроза - Евросоюз запаниковал после скандальных заявлений Путина

Глава Кремля Владимир Путин недавно опубликовал статью, в которой в лучших традициях советских историков начал искажать исторические факты. Ее до сих пор активно обсуждают мировые лидеры, влиятельные чиновники из разных стран и все международное сообщество. Статью главы РФ уже успели жестко раскритиковать немецкие историки и посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. По словам украинского дипломата, писанина Владимира Путина является очень опасной, и этот факт нельзя игнорировать. По словам Мельника, это — неприкрытая угроза Путина всей Европе. Глава Кремля намекает, что он не только в Украине готов "передвигать" границы с помощью силы, если Запад не выполнит его циничное требование и не признает зоны влияния Москвы. Кроме того, дипломат призвал к строительству в Берлине мемориала украинским жертвам войны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ARD.

Что важно понимать, сопредседатель немецко-украинской комиссии историков Мартин Шульц Вессель также утверждает, что попытки главы Кремля указывать историкам, как им подходить к истории Второй Мировой войны, опасены. Он также рассказал о том, что президент России разослал свою статью заведующим кафедр истории в Германии с просьбой использовать его текст еще и в преподавании. По словам историка, в статье Путин много раз врал. К примеру, пакт Молотова-Риббентропа, который привел к разделению Европы между СССР и нацистской Германией, трактуется как вполне нормальный инструмент дипломатии 1930-х годов. "При этом этот акт агрессии нельзя сравнивать ни с одним другим историческим процессом 1930-х годов", — подчеркнул Мартин Шульц Вессель. По мнению эксперта, российский президент лишает историю контекста, когда обвиняет Польшу в участии в разделении Чехословакии. Кроме того, он отметил, что "в отношении Украины путинская фальсификация истории является самой дерзкой". Путин приписывает Украине коллаборационизм и присваивает героическое сопротивление и победу над нацистской Германией. "Но победа и коллаборационизм были и с российской, и с украинской стороны... Украина была под гораздо более жесткой оккупацией со стороны вермахта по сравнению с Россией, следовательно, Украина и значительно больше пострадала", — напомнил всем Мартин Шульц Вессель. Что интересно, новую статью Путина историк назвал "типичным советским учебником по истории".

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