Мы с Усиком - Фьюри удивил новым заявлением об украинском чемпионе

Британский боксер Тайсон Фьюри сделал редкий для него комплимент в адрес украинского коллеги Александра Усика. Он оценил его шансы устоять против Деонтея Уайлдера. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на TalkSport.

По мнению британского тяжеловеса, чемпиона WBC, украинец минимум доставит неприятностей американскому боксеру.

"Уайлдер может нокаутировать любого супертяжа, кроме меня. Верю, что Александр Усик тоже нанес бы ему проблем. Мы с Усиком — единственные два боксера в супертяжелом весе, которые смогут противостоять Уайлдеру... Я — настоящий зверь, воин, легенда, чемпион. А с Усиком Уайлдеру было бы трудно, потому что Александр — опытный шульга. У него большой опыт, и он знает, как справиться с мощными ударами", — пояснил Фьюри.

Напомним, британец должен в третий раз встретиться на рынке с Деонтеем Уайлдером. Ранее он лишил его чемпионского титула. Этот реванш планируют на ноябрь-декабрь 2020 года.

Одновременно Усик планирует сражаться против Дерека Чисоры. Украинский боксер стал обязательным претендентом на бой с Энтони Джошуа по линии чемпионства WBO.

Напомним, бои Усика, запланированные на май, сорвались из-за пандемии COVID-19 . Такая же судьба постигла бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса.

Тайсон Фьюри хочет провести бои с Джошуа. Первый из них могут организовать уже в 2021 году.

Как сообщал ONLINE.UA, британский тяжеловес планирует дважды встретиться с Джошуа, который владеет титулами WBO, WBA, IBF. Эти бои предполагаются на 2021 год, однако Фьюри пока не уверен в возможностях их организовать. Он считает, его будущий соперник может проиграть несколько раз до того, поэтому события будут под сомнением.