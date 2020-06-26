Назревает еще одна война - ООН выступила с экстренным предупреждением

Организация Объединенных Наций не устает внимательно следить за политическими событиями в разных странах нашей планеты и озвучивать свои прогнозы и предупреждения. Так, недавно спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов обратил внимание международного сообщества на то, что реализация планов Израиля по аннексии части Западного берега реки Иордан может спровоцировать еще одну региональную войну. По его словам, эту вполне реальную угрозу игнорировать нельзя. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Вы (Израиль — ред.) оставите вакуум, вы исключите политическую перспективу, вы уберете позитивную повестку, и очень быстро появится кто-то и заполнит (пустоту — ред.) негативным и разрушительным порядком", — заявил Младенов журналистам в Иерусалиме.

Кроме того, он обратил внимание на то, что вероятная аннексия нанесет непоправимый вред, обратит палестинцев в сторону экстремизма и может привести к региональной войне. Стоит отметить, что недавно несколько европейских и арабских стран призвали Израиль отказаться от планов аннексии, а Египет и Иордания — единственные арабские страны, у которых есть мирный договор с Израилем, предупредили, что пересмотрят отношения в случае реализации планов относительно Западного берега.

Как известно, аннексия Израилем палестинских земель на Западном берегу реки Иордан предусмотрена в "соглашении века" по ближневосточному урегулированию, которую 28 января представил глава Белого дома Дональд Трамп. Стоит обратить внимание на то, что план дает израильским властям право на аннексию около 30% территории Западного берега.