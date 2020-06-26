Певица Джамала снялась в голливудском фильме - интересные подробности

Талантливая украинская певица Джамала не устает ежедневно радовать своих фанатов впечатляющими новостями. 26 июня она официально сообщила, что на стриминговий платформе Netflix запланирована премьера фильма "Евровидение. История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). По ее словам, к съемкам авторы проекта привлекли настоящих артистов, которые побеждали на шоу. В частности, в голливудском фильме зрители увидят и Джа. На такое неожиданное признание артистка решилась только сейчас, хотя предложение о съемках получила еще год назад. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Инстаграм певицы.

Авторы проекта отметили, что хотят видеть Джамалу в фильме, поскольку талантливая украинка стала "душой и сердцем Евровидения". Письмо подписали режиссеры Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Певица подробно рассказала о работе с голливудскими звездами. Джа уверяет, что авторы кинопроекта учли все: начиная с бережного отношения к зеленым зонам у локации и заканчивая количеством людей, которые были в кадре.

"Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Все выглядело потрясающе. И актеры, и массовка были настолько хороши, что невозможно было отвести глаза... Позже я познакомилась с Ферреллом, нереальной Рэйчел МакАдамс и известным красавцем Дэном Стивенсоном", — рассказала Джамала. Кроме того Джамала отметила, что все знали ее конкурсную песню "1944", поэтому, когда украинка зашла в гримерку, услышала, как Дэн Стивенсон напевает ее.

"Представьте себе, захожу в гримерку и первое, что слышу:" When strangers are coming ". Дэн начинает петь "1944"! А Рейчел подходит, жмет руку и говорит, что очень рада познакомиться со мной. Конечно, я понимаю, что у них принято говорить коллегам приятные вещи, но я все равно не могу вам передать мои эмоции в тот момент! Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием", — рассказала украинская певица.

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