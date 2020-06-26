У COVID-19 официально появились новые симптомы - что следует знать

Симптомы коронавирус
По новым данным, к перечню относятся теперь насморк или заложенность носа, тошнота, диарея.
Всего в списке такие симптомы
- лихорадка;
- кашель;
- трудности с дыханием;
- усталость;
- боль в мышцах;
- головная боль;
- боль в горле;
- потеря запаха или вкуса.
"Этот список не покрывает все возможные симптомы", – предупредили американские специалисты.
Они отметили, коронавирус проявляет себя не сразу после инфицирования. Симптомы обычно появляются в период от двух до 14 дней после заражения.
Напомним, начало пандемии
По состоянию на 26 июня в мире установили уже более 9,6 миллиона диагнозов
Вакцина против нового коронавирус все еще находится на стадии разработки и испытания. Ранее предполагалось, что этот процесс продлится минимум до конца 2020 года. Впрочем, новые прогнозы экспертов более оптимистичны и предполагают широкое распространение вакцины уже в этом году.
Как сообщал ONLINE.UA, в Украине в июне началась вторая волна эпидемии
По его словам, в Украине показатель смертности составил 2,6%. Для сравнения он привел Германию, где эта цифра достигает 4%, а также Соединенные Штаты с 5%.