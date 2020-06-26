У COVID-19 официально появились новые симптомы - что следует знать

Симптомы коронавирус COVID-19 похожи с признаками ОРВИ или гриппа. Накануне американские эксперты дополнили этот официальный список. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на центр контроля и профилактики заболеваний Соединенных Штатов.

По новым данным, к перечню относятся теперь насморк или заложенность носа, тошнота, диарея.

Всего в списке такие симптомы COVID-19 :

лихорадка;

кашель;

трудности с дыханием;

усталость;

боль в мышцах;

головная боль;

боль в горле;

потеря запаха или вкуса.

"Этот список не покрывает все возможные симптомы", – предупредили американские специалисты.

Они отметили, коронавирус проявляет себя не сразу после инфицирования. Симптомы обычно появляются в период от двух до 14 дней после заражения.

Напомним, начало пандемии COVID-19 относят к концу зимы 2020 года, когда почти все страны зарегистрировали на своей территории случаи инфекции. Тогда же во Всемирной организации здравоохранения обновили статус эпидемии.

По состоянию на 26 июня в мире установили уже более 9,6 миллиона диагнозов COVID-19 . Непосредственно в Украине их 41 117, за последние сутки зарегистрировали новый абсолютный рекорд — 1 109 случаев.

Вакцина против нового коронавирус все еще находится на стадии разработки и испытания. Ранее предполагалось, что этот процесс продлится минимум до конца 2020 года. Впрочем, новые прогнозы экспертов более оптимистичны и предполагают широкое распространение вакцины уже в этом году.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине в июне началась вторая волна эпидемии COVID-19 . Уже в пятницу, 26 июня, министр здравоохранения Максим Степанов выступил с объявлением о летальности вируса.

По его словам, в Украине показатель смертности составил 2,6%. Для сравнения он привел Германию, где эта цифра достигает 4%, а также Соединенные Штаты с 5%.