Не собираюсь уходить: как закончился резонансный скандал в партии Зеленского

Народная избранница от "Слуги народа" и руководительница комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова назвала скандал, который мгновенно разгорелся вокруг ее персоны, организованным извне буллингом. Кроме того, политик подчеркнула, что продолжит свою работу, поскольку имеет поддержку со стороны фракции и главы государства Владимира Зеленского. Как известно, конфликт вспыхнул после того, как Третьякова заявила, что от безработных рождаются "дети низкого качества". Нардеп наконец признала, что слова подобрала неудачно, однако это она списала на волнение во время публичного выступления. Свою позицию и объяснения сложившейся ситуации она описала на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает ONLINE.UA.

"Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они чрезвычайно важны для меня во время организованного буллинга. Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду. Потому никуда не собираюсь уходить под давлением извне. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь. И не было никакой возможности его реализовать, если бы не наш Президент и Андрей Ермак", — написала Третьякова. Стоит отметить, что политик попыталась объяснить свою ошибку. "И так. Я — не идеальная. И не хочу. Просто делаю то, что могу на том месте, которому нахожусь", — добавила она. Кроме того, Галина Третьякова рассказала о своем пути в политику — она попала в эту сферу поздно — в 57 лет. А до этого она сама "вытянула" четырех детей. При этом политик подчеркнула, что помощи от государства на детей не получала.

"Я была и есть немаленьким налогоплательщиком, не принимала больничных, работала и работаю не меньше 50 — 60 часов в неделю, не получала выплат на детей", — говорит нардеп.

Также она отметила, что увольняться не хочет, а будет реализовать план реформ, ведь его она предлагала многим политическим силам, а поддержали ее только в "Слуге народа".

"Второй уровень пенсионной системы? Невозможно. Работодатели убьют. Новые подходы к прожиточному минимуму? Да вы что, бюджета не хватит. Сказать лентяю, что он лентяй? Да вы что, не политкорректно. Необлагаемый минимум? А что это такое? Честная компенсация за вред жизни и здоровью? Да вы что? Лучше льготы по статусу. Верификация и контроль за соцвыплатами? Криминальные группировки и профсоюзы убьют, там миллиарды... Мы очень хрупкие как цивилизация. Мы молодая страна, которая становится все СИЛЬНЕЕ, потому что наконец развивает институциональные основы суверенного государства. Здесь еще работы и работы", — добавила Третьякова.

Как сообщал ONLINE.UA, в Совете Федерации профсоюзов уже требуют отставки Третьяковой с должности главы комитета.