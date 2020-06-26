Мы все ближе - власть срочно предостерегла украинцев об угрозе

Ситуация с эпидемией COVID-19 в Киеве продолжает ухудшаться. Столичный мэр Виталий Кличко объявил о готовности власти вернуться к жестких карантинных ограничений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его брифинг в пятницу, 26 июня.

По его словам, в мэрии уже обсуждают стратегию усиления режима.

"В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев ежесуточно. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Что нужно поднимать экономику. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в публичных местах, где высочайший риск заразиться", — пояснил Кличко.

Мэр подчеркнул, люди постоянно нарушают правила — собираются компаниями, не придерживаются социального дистанцирования.

"Вирус не отступил. И если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгих ограничений. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", — добавил политик.

Напомним, по состоянию на утро 26 июня в Украине подтвердили 41 117 диагнозов COVID-19 , новых за сутки уже 1 109. Из них в Киеве от начала эпидемии зарегистрировали 4 724, за последние сутки 115.