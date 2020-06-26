Генпрокурор Венедиктова срочно обратилась ко всем украинцам - в чем дело

Руководительница Офиса Генерального прокурора Ирина Венедиктова поделилась с украинцами важными данными — она заявила, что ОГП выполнил решение суда о закрытии уголовного производства, связанного с обанкротившимся VAB банком, который принадлежал Олегу Бахматюку. Генпрокурор не скрывает тот факт, что считает решение суда, таким что подрывает правоохранительную систему. По ее словам, полный текст постановления суда от 5 июня официально поступил в Офис генпрокурора 24 июня. На следующий день ведомство выполнило решение. Об этом Ирина Венедиктова рассказала на странице в социальной сети Фейсбук, передает ONLINE.UA.

"5 июня 2020 постановлением Печерского районного суда города Киева Офис Генерального прокурора обязан был рассмотреть ходатайство об отмене постановления Первого заместителя Генерального прокурора об отмене постановления о прекращении уголовного производства, связанного с VAB банком, и отменить его. 24 июня 2020 полный текст постановления официально поступил в Офис Генерального прокурора", — рассказывает Венедиктова.

Кроме того, она обратила внимание украинцев на то, что 25 июня Офис Генерального прокурора выполнил решение суда, так как решения, постановления и определения суда подлежат исполнению всеми субъектами на всей территории Украины. Статья 129-1 Конституции Украины отмечает, что судебное решение является обязательным для исполнения. Государство обеспечивает выполнение судебного решения. Это один из основных принципов судопроизводства.

"Прокуратура является частью треугольника правосудия (раздел 8 Конституции Украины) и не может пренебрегать конституционными нормами, НО считаю, что подобные решения судебных инстанций подрывают общие принципы деятельности правоохранительной системы. Кроме того, в соответствии со ст. 303 УПК Украины нет оснований оспаривать такие процессуальные решения прокурора. Что мы имеем? С одной стороны, согласно ст. 3 Закона Украины «О прокуратуре» и ст. 36 УПК Украины запрещается вмешательство в профессиональную деятельность прокурора.

А, с другой стороны, та же ст. 3 Закона Украины «О прокуратуре» требуется уважения к независимости судей и запрещаются публичные высказывания сомнений в правосудности СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ за пределами их обжалования. В тексте постановления судья четко прописал, что решение обжалованию не подлежит ", — отметила Венедиктова.

Также она добавила, что регулярно информирует общество о шагах Офиса Генерального прокурора, выполняя требования по прозрачности деятельности и считает, что такое информирование в очередной раз не будет расценено как давление на суд.

Напомним, что 11 ноября НАБУ и САП задержали 7 человек, которых подозревают в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 18 июня руководительница Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова выступила с крайне неожиданным заявлением относительно Петра Порошенко.