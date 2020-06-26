Новая вспышка коронавируса в Киеве - что об этом известно

Столичные власти предупредили о новой вспышке коронавируса
По словам главы города, диагноз нового вируса подтвердили у работников рынка.
"Хочу сообщить, что вспышка коронавируса зафиксирован на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции. Держпродспоживслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", — подчеркнул Кличко.
Согласно официальным данным, с начала эпидемии по состоянию на 26 июня в столице обнаружили 4 724 случаи
Кличко отметил, что эксперты заявили о опасную тенденцию — увеличивается количество инфицированных детей.
"Хочу заметить, что увеличивается количество детей, которые болеют коронавирусом. Только в этом месяце в Киеве заболели 139 детей. Всего за период пандемии – 377. В стационарах больниц сегодня находятся 16 детей", — подчеркнул мэр.
Он призвал взрослых настойчиво объяснять детям всю опасность от несоблюдения элементарных эпидемических правил.
Как сообщал ONLINE.UA, в то же время Виталий Кличко объявил о готовности власти вернуться к жестких карантинных ограничений. По словам политика, в мэрии уже обсуждают стратегию усиления режима.
Он упрекнул людям, поскольку те постоянно нарушают правила — собираются компаниями, не придерживаются социального дистанцирования.