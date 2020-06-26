Новая вспышка коронавируса в Киеве - что об этом известно

Столичные власти предупредили о новой вспышке коронавируса COVID-19 в городе. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что инцидент обнаружили на рынке по продаже вещей "Троещина". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу Киевской городской государственной администрации.

По словам главы города, диагноз нового вируса подтвердили у работников рынка.

"Хочу сообщить, что вспышка коронавируса зафиксирован на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции. Держпродспоживслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", — подчеркнул Кличко.

Согласно официальным данным, с начала эпидемии по состоянию на 26 июня в столице обнаружили 4 724 случаи COVID-19 . За предыдущие сутки обнаружили 115 новых больных.

Кличко отметил, что эксперты заявили о опасную тенденцию — увеличивается количество инфицированных детей.

"Хочу заметить, что увеличивается количество детей, которые болеют коронавирусом. Только в этом месяце в Киеве заболели 139 детей. Всего за период пандемии – 377. В стационарах больниц сегодня находятся 16 детей", — подчеркнул мэр.

Он призвал взрослых настойчиво объяснять детям всю опасность от несоблюдения элементарных эпидемических правил.

Как сообщал ONLINE.UA, в то же время Виталий Кличко объявил о готовности власти вернуться к жестких карантинных ограничений. По словам политика, в мэрии уже обсуждают стратегию усиления режима.

Он упрекнул людям, поскольку те постоянно нарушают правила — собираются компаниями, не придерживаются социального дистанцирования.