Это не сможет помешать - Киев жестко поставил Путина на место

Деокупация Крыма и освобождения его от российской власти осуществится, несмотря на все планы Кремля. С таким громким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его брифинг 26 июня.

По словам дипломата, для утверждения аннексии полуострова власти Владимира Путина меняет конституцию страны. Речь идет о поправке касательно запрета "отторжения" территорий.

"Я знаю, что сейчас много кто волнуется по поводу тех изменений, которые вносятся в конституцию РФ, которые фиксируют нерушимость границ России, что это используется для того, чтобы легитимизировать незаконную оккупацию Крыма и помешать деоккупации. Я сейчас хочу, пользуясь случаем, совершенно твердо заявить: ни одно положение российского законодательства, зафиксированное в законе, указе президента, конституции этой страны, не сможет помешать деоккупации Крыма. Крым был, есть будет украинским", — заявил Кулеба.

Напомним, российское правительство запустило в четверг, 25 июня, массовое голосование по поводу согласия на правки в конституцию. Процесс продлится в течение недели. Россияне смогут лишь согласиться или не согласиться с полным пакетом изменений, никакие из них нельзя поддержать отдельно.

Конституцию РФ исправляют масштабно. Кроме пункта об "отторжении" там есть правки о так называемом обнулении президентских сроков, что позволит Путину стоять у руля до 2036 года.

Крым находится под кремлевским контролем с февраля-марта 2014 года. Ни одна цивилизованная страна не признала аннексию.

Как сообщал ONLINE.UA, в Офисе президента Украине объявили о разработке стратегии деоккупации Крыма и Севастополя. В ней говорится также о реинтеграции региона под украинскую власть. По словам чиновников, работа ведется вместе с представителями МинВОТ, СНБО и МИД.