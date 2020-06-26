Можете получить 35 тысяч долларов: NASA сообщило о запуске нового конкурса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства не дает заскучать людям, которые до сих пор вынуждены оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Так, недавно стало известно, что NASA совместно с платформой Hero X организовали конкурс Lunar Loo Challenge на лучший туалет для миссии "Артемида", в рамках которой на Луну в 2024 году отправятся тринадцатый по счету мужчина и первая женщина. О такой довольно неожиданной новости сообщило издание The Verge в своем новом материале, передает ONLINE.UA.

Что важно понимать, эксперты аэрокосмического ведомства имеют опыт проектирования космических туалетов, однако на этот раз разработчики решили изучить опыт других.

"Идеи пока ждут абсолютно от всех желающих, даже несовершеннолетних. Конкурс продлится восемь месяцев. От участников требуется, чтобы туалет был удобен для астронавтов обоих полов, он должен иметь небольшой вес, быть тихим, энергоэффективным, работать в условиях микрогравитации и лунной гравитации", — отмечает издание.

Стоит обратить внимание на то, что победителю достанутся 35 тыс долларов и экскурсия в NASA.

Что интересно, в сети уже активно комментируют эту неожиданную новость — люди не скрывают, что приз стоит того, чтобы постараться и разобраться в этой теме.

"Наверное, NASA так пытается выявить нового Илона Маска)); приз крутой — можно действительно ради него постараться; я в этой теме полный ноль, но буду теперь разбираться; идея действительно интересная; люблю NASA за то, что они всегда пытаются привлечь простых людей к своей сложной работе; новость — просто бомба; класс, я уже знаю, что буду делать, пока карантин не закончился", — комментируют новость пользователи сети.