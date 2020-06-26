Президент Молдовы принял неожиданное решение после встречи с Путиным

Президент Молдовы Игорь Додон был одним из немногих лидеров европейских стран, которые решились поехать к главе Кремля Владимиру Путину на военный парад в Москву, который отгремел 24 июня. Его не остановило ни стремительное обострение ситуации с пандемией коронавируса, ни предупреждения коллег из других стран, которые сразу же отвергли предложение президента РФ. Уже 26 июня стало известно, что решение Додона поехать на парад было неправильным, ведь ему уже пришлось самоизолироваться в своей резиденции в Холеркани. Об этом он рассказал в эфире телепрограммы "Президент отвечает", передает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал TV8.

"Я решил некоторое время провести в изоляции. 48, 72 часа, сколько потребуется. Пока не буду участвовать в публичных мероприятиях. Но на следующей неделе поеду в Окницу на встречу", — признался Игорь Додон.

Кроме того, он добавил, что дважды сдал тест на коронавирус перед поездкой в Москву. По его словам, все 75 солдат армии Молдовы, которые также участвовали в параде, абсолютно здоровы.

"У всей нашей делегации отрицательный тест на коронавирус. Наши военнослужащие тоже были в Москве, и ни у одного из них не обнаружили коронавирус по сравнению с другими странами, не буду уточнять рода. Например, в некоторых случаях с 70-80 солдат коронавирус обнаружили в 40-50. У нас все солдаты, все 75, здоровые, крепкие", — убеждает Игорь Додон.

Также президент Молдовы решил опровергнуть слухи, что в его окружении есть инфицированные COVID-19 . Он утверждает, что за все время пандемии был обнаружен только один случай коронавируса в президентуре и 5-6 — в службе Государственной охраны.

Пользователи сети уже активно комментируют публичное выступление Игоря Додона и его неожиданное решение после парада в Москве.

"Когда тебя просили сидеть дома, а ты не послушался — вот и результат; Додон хочет сказать, что он абсолютно здоров? Тогда зачем самоизоляция?; что-то меня подсказывает, что он не один такой будет; и не сомневалась, что будет такой результат после этой поездки", — комментируют новость в сети.