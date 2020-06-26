НАТО готовится к новому удару - неожиданное заявление Альянса

Страны НАТО начали готовиться к новой эпидемической угрозы. Альянс ожидает, что вторая волна коронавирус COVID-19 обрушится на мир уже скоро. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление генерального секретаря блока Йенса Столтенберга.

По его словам, Альянс рассматривает вероятность создать оперативный план действий.

"Наша готовность отвечать на вероятную вторую волну пандемии коронавирус растет благодаря созданию операционного плана действий, формирование запасов медицинских средств и оборудования и выделению дополнительного финансирования. Во всем нашем альянсе наши военные день и ночь поддерживают гражданские усилия по борьбе с пандемией. Наши страны должны продолжать инвестировать чтобы оставаться сильными, чтобы гарантировать, чтобы кризис здравоохранения не превратилась в кризис безопасности", — подчеркнул Столтенберг.

Соответствующее решение о подготовке Альянса к второй волне коронавирус приняли во время консультаций на уровне министров обороны стран НАТО. Такие видеоконференции провели в период 17-18 июня.

Напомним, по состоянию на 26 июня в мире подтвердили уже 9,6 миллиона случаев COVID-19 . Наиболее пораженными странами остаются Соединенные Штаты (2,4 миллиона больных), Бразилия (1,2 миллиона больных), а также Россия (613 тысяч больных).

Одновременно с борьбой против коронавирус члены Альянса пытаются и дальше сдерживать российского агрессора.

Как сообщал ONLINE.UA, министерство обороны США по приказу американского лидера Дональда Трампа перебрасывает в Польшу две тысячи военнослужащих и 30 американских истребителей F-16 из Германии.

Власть российского президента Владимира Путина запаниковала из-за того, что страны НАТО усиливают военный контингент у границ РФ. В Кремле назвали это решение провокацией, на которую будет жесткий ответ.