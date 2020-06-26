В Евросоюзе вспыхнул новый громкий скандал из-за коронавируса - что случилось

Пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар не только по мировой экономике, но и спровоцировала немало конфликтов и скандалов. Так, недавно стало известно, что государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл публично разнес вдребезги новое решение Всемирной организации здравоохранения, которая включила Швецию в число стран, которым грозит вторая волна коронавируса. Все началось после того, как ВОЗ 25 июня озвучила предупреждение, что в нескольких странах и территориях наблюдается рост числа инфекций, несколько из них расположены в европейском регионе. Однако доктор Тегнелл заявил, что это "полностью неверная интерпретация данных". По его словам, в Швеции наблюдался рост числа случаев из-за увеличения количества проведенных тестов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

По мнению эксперта, "печально, что ВОЗ перепутала Швецию" со странами в начале их эпидемии. Д октор Тегнелл

подчеркнул, что это особенно касается того, что Швеция была определена как страна, склонная к риску, когда границы начали открываться.

"Они должны были позвонить нам", — посетовал специалист.

В ВОЗ обращают внимание на то, за последние 14 дней в Швеции было 155 инфекций на каждые 100 000 жителей, что намного выше, чем где-либо еще в европейском регионе, кроме Армении. Региональный директор ВОЗ Ханс Анри Клюге заявил, что в 11 странах, включая Швецию, "ускоренная передача привела к очень значительному возрождению, которое, если его не остановить, снова поставит системы здравоохранения на грань". Стоит отметить, что другими странами и территориями были: Украина, Молдова, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Армения, Азербайджан и центральноазиатские государства Киргизстан и Казахстан.

Нельзя забывать о том факте, что реакция Швеции на пандемию сильно отличалась от других европейских стран: не было строгого карантина, школы и кафе оставались открытыми, но были запрещены массовые собрания, и большинство шведов соблюдают правила социального дистанцирования. При населении 10 млн человек в Швеции подтверждено 5230 смертельных случаев среди инфицированных, что намного выше, чем в соседних странах.