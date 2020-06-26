Россия одна из главных угроз - в США поразили заявлением против Путина

Государственный секретарь США Майкл Помпео назвал Россию одной из главных угроз для мира. Одновременно он упрекнул европейских лидеров, которые якобы не занимают такую же жесткую позицию в отношении Кремля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Голос Америки".

По словам дипломата, в Вашингтоне нацелены на пересмотр собственных военных позиций.

"Мы считаем Россию одной из главных угроз", — так Помпео ответил на вопрос о сокращении американского контингента в Германии по указанию Дональда Трампа.

Госсекретарь упрекнул европейским странам, которые не столь настороженно контактируют с Кремлем. Примером он назвал низкие расходы на обороноспособность по сравнению с другими союзниками НАТО.

"Тратить всего один процент своего ВВП на оборону, поскольку это делает Германия... это не показывает решимости, которую Владимир Путин должен увидеть в Германии", — подчеркнул Помпео.

Также дипломат обратил внимание на приверженность действующей немецкой власти до кремлевского газопровода "Северный поток 2". Это спровоцирует зависимость от российского газа.

Следует заметить, что строительство "Северного потока" сейчас остановили американские санкции. Впрочем, немецкая сторона не была в восторге от подобного решения со стороны союзника.

Как сообщал ONLINE.UA, Пентагон по приказу американского лидера Дональда Трампа перебрасывает в Польшу две тысячи военнослужащих и 30 американских истребителей F-16 из Германии. В команде российского президента Владимира Путина запаниковали из-за того, что страны НАТО усиливают военный контингент у границ РФ.

У Путина назвали это решение провокацией, на которую будет жесткий ответ. В Кремле обвинили США в нарушении акта Россия — НАТО от 1997 года, по которому альянс принял обязательство не размещать свои войска вдоль российских границ на постоянной основе.