Выйду и твою семью уничтожу - подозреваемый в изнасиловании в Кагарлыке угрожал жертве

Скандал с изнасилованием в Кагарлыке, который спровоцировал немало протестов за отставку главы МВД Арсена Авакова, продолжает набирать обороты, поскольку девушка не боится делиться с украинцами деталями того ужасно дня, когда над ней 10 часов издевались в отделе полиции. Недавно стало известно, что Николай Кузив — один из полицейских, задержанных за издевательства над женщиной в отделении, уже ранее добивался потерпевшую. Девушка рассказала, что Кузив угрожал ей, и она до сих пор его боится. Стоит отметить, что нездоровый интерес со стороны полицейского девушка заметила еще задолго до издевательств в участке. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

По словам потерпевшей, Кузив приходил в дом к ее соседа, который впоследствии подвозил девушку в участок. "Он ко мне подошел, взял за подбородок и говорит: "Посмотри мне в глаза. Если, говорит, я тебе позвоню, если ты ко мне не выйдешь, ты знаешь, где я работаю, ты знаешь, что я могу сделать, ты всегда мне дашь". Так добивался меня", — рассказала жертва. Во время издевательств в райотделе Кузив также постоянно угрожал женщине. Именно поэтому она сначала и боялась все рассказать. Даже когда копы-нелюди оказались за решеткой, девушка не перестала бояться. "Страшно, мы все здесь напуганы. Я думаю, что выйдет этот Николай или Сергей, приедет и убьет — меня или мою семью. Он говорил, выйду — тебя и твою семью уничтожу", — утверждает женщина. По словам потерпевшей, она — не первая жертва Кузива и Сулимы. Вроде ее матери известно об издевательствах над парнем, которого тоже били, однако он побоялся писать заявление. Также есть пострадавшие девушки и в Кагарлыке.

"Но надо где-то из этого села выезжать, это точно. Отец говорит, но не бойся, ничего не будет. Но я боюсь. У меня нет ни работы, ни защиты", — признается девушка.

Кроме того, что важно понимать, пострадавшей не проводили надлежащего осмотра сразу после трагедии. Медики в Обухове, призналась женщина, не делали это, чтобы не было проблем.

" — То есть, у вас не было осмотра? — Нет, не смотрели меня.

— А когда вам сделали осмотр — Я не ходила еще, так и не ходила, здесь не хотят делать, потому что нет ни документов, ничего".

По словам девушки, паспорт у нее забрали полицейские, когда издевались в отделении: куда он мог исчезнуть — она не знает.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский пояснил, почему Авакова не отправляют в отставку.