Уже отступает - Путин шокировал россиян новым циничным заявлением

На территории России уже несколько недель ежедневно проявляют тысячи новых случаев коронавирус COVID-19 . На фоне существующей угрозы президент Владимир Путин начал утверждать, что опасность уже начала отступать.

По его словам, нагрузка на людей, которые борются против COVID-19 , также соответственно уменьшается.

"Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемногу снижаться", — объявил Путин.

В пятницу, 26 июня, российский лидер провел встречу с участниками волонтерской акции. Он похвалил их работу.

Напомним, по состоянию на упомянутый день среди россиян зарегистрировали уже 620 794 инфицированных коронавирусом. Непосредственно за последние сутки новых случаев — 6 800. Уже более 8,7 тысячи граждан умерли от поражения инфекцией.

Согласно данным международных систем мониторинга, Россия занимает третье место в мире по уровню распространенности COVID-19 . Впереди — Бразилия с 1,2 миллиона случаев коронавирус и Соединенные Штаты, где установили уже 2,4 миллиона соответствующих диагнозов.

Неподконтрольные Кремлю российские медиа регулярно публикуют информацию относительно системы подсчета случаев COVID-19 , которая отличается от таких же процессов в других странах. Это делает невозможным установить действительное количество инфицированных россиян и умерших от поражения коронавирусом.

Несмотря на тысячи новых случаев COVID-19 в России накануне провели так называемые парады победы. которые перенесли с 9 мая. Мероприятия в Москве посетили несколько иностранных лидеров.

Как сообщал ONLINE.UA, российский президент Владимир Путин скандально опозорился на параде победы в Москве, который он устроил 24 июня, несмотря на пандемию коронавирус. Одна из перспективных военных разработок, которой глава Кремля хвастался перед всем миром, внезапно загорелась и заглохла.