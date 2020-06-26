Уже отступает - Путин шокировал россиян новым циничным заявлением

На территории России уже несколько недель ежедневно проявляют тысячи новых случаев коронавирус
По его словам, нагрузка на людей, которые борются против
"Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемногу снижаться", — объявил Путин.
В пятницу, 26 июня, российский лидер провел встречу с участниками волонтерской акции. Он похвалил их работу.
Напомним, по состоянию на упомянутый день среди россиян зарегистрировали уже 620 794 инфицированных коронавирусом. Непосредственно за последние сутки новых случаев — 6 800. Уже более 8,7 тысячи граждан умерли от поражения инфекцией.
Согласно данным международных систем мониторинга, Россия занимает третье место в мире по уровню распространенности
Неподконтрольные Кремлю российские медиа регулярно публикуют информацию относительно системы подсчета случаев
Несмотря на тысячи новых случаев
Как сообщал ONLINE.UA, российский президент Владимир Путин скандально опозорился на параде победы в Москве, который он устроил 24 июня, несмотря на пандемию коронавирус. Одна из перспективных военных разработок, которой глава Кремля хвастался перед всем миром, внезапно загорелась и заглохла.