Возможно широкомасштабное наступление - разведка озвучила экстренное предупреждение украинцам

Главное управление разведки обратилось со срочным предупреждением ко всем украинцам и обратило внимание на то, что в сентябре 2020 году Россия проведет стратегические учения "Кавказ — 2020" вблизи украинских границ. Разведка пока не исключает вариант, что во время учений РФ в своем стиле может прибегнуть к новым наглым провокациям. Кроме того, уже изучается сценарий, когда состоятся и широкомасштабные военные действия против Украины. Что важно понимать, учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ГУР.

"Учения "Кавказ — 2020" состоятся с сосредоточением большого количества вооружения и военной техники — до 120 тыс человек, не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. Также к учениям приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран. В этом году в ходе учения "Кавказ — 2020" будет отработан весь комплекс мероприятий по подготовке и применения российских сил общего назначения. К учениям привлечены органы управления, объединения, соединения и части Южного, Западного и Центрального военных округов, воздушно космических сил, военно-морского флота, воздушно-десантных войск, Росгвардии и других военных формирований", — говорится в сообщении. Что важно понимать, начиная уже с июля, будут проводиться отдельные специальные учения российских войск, во время которых они будут отрабатывать различные тактические эпизоды: наступательные, преодоления водных преград, мобилизационные мероприятия, а также взаимодействие между военным руководством и местными властями. По словам представителей украинской разведки, активная фаза стратегических учений состоится в конце сентября. "Угроза проведения учений "Кавказ — 2020" для национальной безопасности Украины связана с тем, что российские войска выйдут на полигоны проводить боевое слаживание. А как показывает опыт, именно в этот период создаваемые группировки войск являются наиболее опасными — они могут быстро перейти от обучения к непосредственному применению", — отмечает Главное управление разведки.

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