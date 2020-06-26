НАБУ разнес вдребезги решение генпрокурора Венедиктовой - детали конфликта

Национальное антикоррупционное бюро Украины бьет тревогу после обращения руководительницы Офиса генерального прокурора Ирины Венедиктовой к украинцам, которое состоялось 26 июня. В НАБУ заявили, что очень обеспокоены решением Генпрокуратуры о закрытии уголовного производства по факту завладения 1,2 млрд грн стабкредита, который Нацбанк выдал "VAB банку" Олега Бахматюка. Кроме того, в НАБУ стали утверждать, что решение Печерского райсуда столицы не вступило в законную силу, поскольку бюро и САП подали 15 июня 2020 года апелляционную жалобу на решение райсуда. По словам представителей НАБУ, сейчас апелляционное производство открыто. Заседание назначили на 17 и 19 июня. Однако из-за того, что Печерский районный суд Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание в апелляционной инстанции не произошло — его перенесли на 20 июля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление НАБУ в Фейсбук.

"Во-вторых, случались единичные случаи, когда суды выносили решения по делам НАБУ, выходя за пределы своей компетенции, пытаясь таким образом вмешаться в уголовный процесс. И несмотря на наличие оговорки о якобы невозможности обжалования, мы законно доказывали, что это не так. В итоге, такие решения отменяли", — отметили представители бюро.

В НАБУ обратили внимание украинцев на то, что дело нельзя закрывать, ведь следствие имеет убедительные доказательства причастности подозреваемых, среди которых — бывший бенефициар "ВиЭйБи Банка" и еще 9 человек к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.

"С февраля 2019 года, с тех пор подготовлено проекты сообщений о подозрении, НАБУ и САП находятся под постоянным давлением, осуществляя это расследование, а заинтересованные лица не прекращали попытки различными способами добиться его прекращения. И вот тогда, когда расследование вышло на завершающую стадию, его заставляют прекратить. Это будет значить, что 10 подозреваемых в совершении тяжкого преступления могут избежать наказания, а ущерб, нанесенный государству (а это 1 млрд 200 млн грн) — никогда не будут возмещены государству", — говорят в НАБУ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что руководительница Офиса Генерального прокурора Ирина Венедиктова поделилась с украинцами важными данными по делу Олега Бахматюка.